Trzej Królowie przeszli ulicami Szamotuł! Tłumy mieszkańców uczestniczyły w Orszaku Trzech Króli 2024 [ZDJĘCIA]

W sobotę, 6 stycznia Orszak Trzech Króli ruszył ulicami Szamotuł z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, potocznie zwaną Świętem Trzech Króli. Orszak rozpoczęto na Rynku, przy krzyżu o godzinie 11.30. Mieszkańcy miasta zebrali się, by wspólnie przywitać przybyłych Trzech Króli do miasta, a następnie przejść na mszę świętą do bazyliki. Podczas całego obchodu towarzyszyła kapela góralska, której krótki koncert odbył się zaraz po mszy.

