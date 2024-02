Uczniowie szamotulskiego "Rolnika" uczestniczyli w programie zagranicznych staży zawodowych w Niemczech

We wtorek, 6 lutego, w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach odbyło się seminarium podsumowujące program zagranicznych staży zawodowych w Niemczech, skierowany do uczniów polskich szkół rolniczych, w którym uczestniczyła młodzież z różnych zakątków kraju wraz z opiekunami. Uczniowie szamotulskiego "Rolnika" już od ponad 20 lat zdobywają doświadczenie zawodowe wyjeżdżając na staże do gospodarstw rolnych w Dolnej Saksonii.

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz Ośrodek Szkoleniowy Deula w Nienburgu we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - przekazuje Pani Magda Prętka.

Na seminarium obecni byli nie tylko gospodarze, dyrektor Arkadiusz Majer i wicedyrektor Ewa Peraj, ale także przedstawiciele instytucji partnerskich, jak Anna Majer z Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Piotr Szymański i Piotr Pietrzak z poznańskiego Towarzystwa Umiejętności Rolniczych.