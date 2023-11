Upiór w regale, czyli noc z duchami w Bibliotece Publicznej Gminy Obrzycko. Straszne historie opowiedział bajarz Łukasz Bernady

Obrzycki upiór schował się w regale!

W obrzyckiej bibliotece zapanował wyjątkowy klimat - zgaszono światła lamp i zapalono świece, by poczuć upiorny klimat strasznych historii opowiadanych przez szamotulskiego bajarza, Łukasza Bernady. Przy pomocy rekwizytów, takich jak ukulele i tamburyn, bajarz wprowadził słuchaczy w mroki opowieści o powstałym z grobu kochanku, niespełnionej miłości i weselu ze zmarłymi. Nie jeden ze słuchaczy dostał gęsiej skórki, słysząc galop upiornego rumaka, odegrany na tamburynie. Całemu spotkaniu przyglądał się upiór w regale, bacznie obserwując bajarza oraz słuchaczy.

Po zakończeniu ostatniej z historii, uczestnicy spotkania udali się na ruchowe rozluźnienie. Razem z animatorką wykonano wiele tańców, przy których nie brakowało szczerego uśmiechu - w końcu nie często trafia się okazja, aby móc zatańczyć w kółku, niczym jak we wspomnieniach z dzieciństwa.

Noc z duchami, pod okiem ciekawskiego upiora, stanowiła powrót do dziecięcych lat, kiedy to w halloweenowy wieczór opowiadano straszne historie o duchach. Spotkanie pozwoliło również posłuchać charyzmatycznego bajarza, który z pewnością ma do opowiedzenia jeszcze wiele strasznych (i nie tylko) opowieści.