Utwór "Jaskółka" rozbrzmiał w Obrzycku! Poznańscy studenci tchnęli życie w zapomniany kościół

- Do obrzyckiego kościoła zawitaliśmy jeszcze dzień przed pracą filmową, by zrobić mały rekonesans. Jak się okazało - warunki były dość wymagające. Utrudniony dostęp do prądu, zawalająca się podłoga i konieczność wykorzystania drabiny, by móc uzyskać konkretne kadry. Tam, gdzie istniało realne ryzyko, że może dojść do niebezpieczeństwa, posługiwaliśmy się dronem. Przy okazji śmigła naszej skrzydlatej maszyny odkurzyły znaczną część podłogi chóru. Pół żartem mogę zatem stwierdzić, że wymiataliśmy nie tylko na scenie.