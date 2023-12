Koncerty zimowo-wiosenne SZOK. Zobacz listę artystów, którzy pojawią się w Szamotułach na początku 2024 roku!

Szamotulski Ośrodek Kultury przygotował listę nadchodzących wydarzeń i koncertów na okres zimowo-wiosenny. Jak zwykle, propozycje ośrodka nie zwiodą fanów dobrej muzyki i kulturalnych uniesień. Tego nie można przegapić!

Szamotulski Ośrodek Kultury od lat daje mieszkańcom i fanom muzyki okazje, by zobaczyć ulubionych artystów na lokalnej scenie Kina Halszka. I w tym sezonie spodziewać się można wielu ciekawych propozycji. Dodatkowo, ze względu na panujący sezon świąteczny, nadchodzące wydarzenia grudniowe i styczniowe przepełnione będą świąteczną atmosferą. Zapraszamy Państwa na kolejny, tym razem zimowo-wiosenny sezon koncertowy. Pojawią się po latach na naszej scenie artyści, którzy już u nas bywali, czyli Renata Przemyk, Marek Piekarczyk, Carrantuohill, Ceti czy też tacy, którzy będą pierwszy raz jak Wojtek Cugowski, Sonia Bohosiewicz, Jucho, Spięty, Michał Rudaś, czy Illusion. Będzie zarówno kilka operetek, jak i kilka koncertów z raperami w roli głównej czyli O.S.T.R i BISZ. Wisienkę na torcie stanowić będzie Koncert Noworoczny zaplanowany w hali wspólnie z Powiatem Szamotulskim – zaprasza Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

13 stycznia godz. 19.00 Wojtek Cugowski - kameralny duet akustyczny

Wojtek Cugowski wyrusza w trasę koncertową promującą najnowsze wydawnictwo „Nie czekaj na znak”. W programie koncertu oprócz autorskiej twórczości, nie zabraknie klasyki polskiej i światowej muzyki rockowej, a także utworów z repertuaru zespołu „Bracia”. 14 stycznia godz. 17.00 Zespół Folklorystyczny „Szamotuły” – koncert kolędowy

Miejsce: kościół pw. św. Krzyża w Szamotułach.

Wstęp wolny. 19 stycznia godz. 19.00 Międzynarodowe kolędowanie z dudziarzami

Miejsce: bazylika w Szamotułach.

Wstęp wolny. 20 stycznia godz. 17.00 Koncert Noworoczny „Muzyka, szampan i miłość”

Koncert w wykonaniu czterech solistów i Orkiestry Salonowej „MODERATO” pod dyrekcją Orlina Bebnowa. Koncert ten to zbiór najpiękniejszych utworów autorstwa J. Straussa oraz innych najpopularniejszych kompozytorów operetkowych, takich jak choćby Emmerich Kalman czy Franz Lehár. W repertuarze najpiękniejsze i najbardziej znane arie i piosenki, takie jak „Wielka Sława”, „Aria Wilii”, „Gdybym był bogaczem”, czy „Usta milczą”.

Miejsce: hala „Nałęcz” w Szamotułach.

Wejście za okazaniem zaproszeń dostępnych w ośrodku kultury, kinie i Starostwie Powiatowym.

21 stycznia godz. 19.00 BISZ

Z okazji 10 lat od wydania „Wilka Chodnikowego” BISZ wpada z projektem „Dekada Wilka” by zagrać z bandem materiał z trzech albumów: Wilk Chodnikowy, Blady Król i Ulisses. Skład: Bisz - rap, Monika Fortuniak – śpiew/gitara, Marcel Witkowski - perkusja, DJ Paulo – gramofony/elektronika. 28 stycznia godz. 15.00-20.00 Szamotulski Finał WOŚP

Wystąpią: Strefa Zero i Piosenki Mannamu, The Old Band, Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”, Boże Nutki, Sekcja Baletowa SzOK, Sekcja Hip-Hop SzOK.

Miejsce: hala „Wacław”. 4 lutego godz. 19.00 CETI support: Jaguar

Grzegorz Kupczyk & CETI wykonają program z płyty „Dorosłe Dzieci”, czyli pierwszej płyty Grzegorza Kupczyka nagranej z zespołem Turbo. Będzie to również nawiązanie do początków CETI i muzyczne podsumowanie ostatnich lat. 7 lutego godz. 19.00 Operetka „Herbatka sam na sam z Leharem”

W koncercie wybrzmią najpiękniejsze arie i duety ze znanych operetek Franza Lehára takich jak „Wesoła Wdówka”, „Kraina Uśmiechu”, czy „Carewicz”. Ponieważ koncert odbędzie się w czasie walentynkowym, będzie wiele utworów o miłości. Zaśpiewają je dla Państwa: Agnieszka Wawrzyniak, Anna Michalak, Jarosław Patycki i Klaudiusz Kapłon.

10 lutego godz. 19.00 Jucho

JUCHO, czyli Justyna Chowaniak - założycielka, autorka tekstów i muzyki piosenek formacji DOMOWE MELODIE, z którą w latach 2012-2018 podbiła serca polskiej publiczności. Justyna, po kilku latach przerwy w koncertowaniu powraca na scenę jako „JUCHO”. Podczas solowych koncertów zaprezentuje nowe, do tej pory niepublikowane utwory, nie zabraknie również piosenek z repertuaru Domowych Melodii. 14 lutego godz. 19.00 Sonia Bohosiewicz „10 Sekretów Marilyn Monroe”

„10 sekretów Marilyn Monroe” to znakomity koncert przeplatany opowieścią o najjaśniejszej z gwiazd Hollywood. Fenomenalnie zaśpiewane i zagrane światowe przeboje oraz niezwykłe historie. Elegancko, dynamicznie, zjawiskowo, zabawnie i wzruszająco…

Sekrety wielkiej gwiazdy opowiedziane i wyśpiewane przez Sonię Bohosiewicz – znakomitą aktorkę i wokalistkę. W repertuarze utwory Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald, czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane publiczności z filmu Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”.

Artystce na scenie towarzyszy zespół w składzie: Fabian Włodarek - fortepian, Robert Murakowski – trąbka/flugelhorn, Piotr Górka - kontrabas, Patryk Dobosz – perkusja. 18 lutego godz. 19.00 Michał Rudaś z zespołem

Podczas koncertu „Kolory świata” muzycy zabiorą słuchaczy w wielobarwną podróż muzyczną przez różne kultury i gatunki muzyczne. Nie zabraknie inspiracji muzyką indyjską, a nawet flamenco, czy kulturą słowiańską oraz jazzem i piosenką poetycką. To będzie emocjonalna, refleksyjna, duchowa uczta muzyczna, z ogromną dawką pozytywnej energii. Oryginalne instrumentarium z różnych stron świata. Różnorodne techniki i stylistyki wokalne zarówno zachodnie jak i indyjskie.

25 lutego, godz. 19.00 Spięty

Koncert odbędzie się w ramach trasy koncertowej promującej „Heartcore”, trzeci solowy album Huberta „Spiętego” Dobaczewskiego, gitarzysty, wokalisty i autora tekstów znanego z wieloletnich występów z zespołem LAO CHE. Artysta koncertuje z zespołem, w składzie którego jest szamotulanin Patryk Kraśniewski!

26 lutego godz. 17.00 „Magiczny Koncert Bajki Świata”

Niezwykła muzyczna podróż w świat ulubionych bajek. Bohaterowie zejdą z ekranu, by podzielić się najpiękniejszymi i najbardziej znanymi utworami. Poczynając od Stumilowego Lasu, który zwiedzimy w towarzystwie Kubusia Puchatka, wpłyniemy na wielkie wody południowego Pacyfiku pod przywództwem legendarnej Vaiany, by przez chwilę zanurkować z Małą Syrenką w niezmierzonych, morskich głębinach. Następnie wskakując na latający dywan wraz z Aladynem dolecimy aż do indiańskiej wioski Pocahontas. Nagle Zaplątani na lianie z Tarzanem wylądujemy na gorącej Sawannie gdzie panuje słynny Król Lew, by potem ochłodzić się w mroźnej Krainie Lodu…

3 marca godz. 19.00 Carrantuohill

Pierwsza i kultowa polska grupa wykonująca muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania aranżacyjne oparte na „celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzouki, cittern, bodhrán, flety, tin whistle, akordeon, mandolina, gitara akustyczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową.

8 marca, godz. 19.00 Renata Przemyk Kwartet „Babę zesłał Bóg”

Zespół w składzie: Renata Przemyk – wokal/perkusjonalia, Piotr Wojtanowski – bas, Jarek Kucharczyk – gitara, ukulele, Maciej Gołyźniak – instrumenty perkusyjne. Wyjątkowy koncert złożony z najważniejszych piosenek artystki z ostatniej płyty „Renata Przemyk i Mężczyźni”. Jeden z projektów specjalnie stworzonych w ramach jubileuszu pracy artystycznej. 13 marca, godz. 19.00 Operetka „Jejmość Operetka”

Joanna Wojtaszewska – sopran i Kamil Roch Karolczuk - tenor & Kwintet Dżentelmenów w programie z największymi dziełami twórców operetkowych. 17 marca, godz. 19.00 Marek Piekarczyk Akustycznie

To będzie spotkanie autorskie połączone z koncertem. Usłyszymy piosenki pochodzące z repertuaru TSA, z autorskiej płyty „Źródło” i historii polskiego bigbitu.

23 marca godz. 19.00 O.S.T.R.

Legenda polskiego hip-hopu, raper, freestyle’owiec, muzyk i kompozytor, a także producent muzyczny i inżynier dźwięku. Pięciokrotny laureat nagrody „Fryderyka”.

4 kwietnia, godz. 19.00 Bartek Walos – Stand-up

W życiu znowu ci nie wyszło? Praca cię przygnębia? Matka goni cię do lekcji? Telefon wpadł ci do ścieków? Wezwij Walosa. Fachowa stand-upowa robota w przystępnej cenie z wysokiej jakości nowych materiałów z dojazdem do Twojej lokalizacji. Gwarancja jakości. Pomocnik komediowy (tzw. support) w cenie biletu. 6 kwietnia, godz. 19.00 Illusion

Legenda rocka, żywa nie tylko jako legenda, ale jako zespół nagrywający nowe płyty i ciągle dające niezapomniane koncerty. Pierwszy raz w Szamotułach!

13 kwietnia, godz. 19.00 Matylda/Łukasiewicz

Są jednym z najgorętszych zjawisk na muzycznej scenie. Grają na najważniejszych scenach festiwalowych i klubowych w Polsce. Ich utwory łączy jeden mianownik, mocny tekst i niebanalne linie melodyczne. Radka Łukasiewicza znamy doskonale z zespołów Pustki, Bisz/Radex, czy Polskie Znaki ale także z pisania dla innych artystów m.in. Brodki, Artura Rojka, Piotra Zioły. Matylda to dobrze znana kreska Instagrama, która otwiera oczy i konfrontuje Polaków z tematem niewygodnym.

17 kwietnia, godz. 19.00 Operetka „Od Wiednia do Sorrento”

Przeboje operetkowe, ale także włoskie w wykonaniu solistów: Emilii Zielińskiej, Mariusza Ruta i Bartosza Kuczyka. 20 kwietnia, godz. 19.00 „Gramy i pomagamy”

Koncert charytatywny współorganizowany przez Rotary Club Szamotuły. Wystąpi: SzOK Band i Chór „Cantabile" w rozrywkowym repertuarze, czyli piękne zakończenie sezonu koncertowego z miejscowymi artystami i z akcją charytatywną na lokalny cel.

