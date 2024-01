W dniu Finału na ulice Wronek wyruszy 71 wolontariuszy WOŚP! Sprawdź punkty, w których znajdują się puszki WOŚP we Wronkach Natalia Nowotna

Karolina Misztal

Sztab WOŚP we Wronkach informuje, że w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulice miasta wyjdzie 71 ochotników wolontariuszy! Sztab zachęca do dostarczenia przedmiotów, które będą licytowane podczas 32. Finału WOŚP we Wronkach.