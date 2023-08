Wystawa w Dusznikach z okazji 85. rocznicy przyjazdu do Dusznik Stanisława Mikołajczyka oraz 130-lecia istnienia Kółka Rolniczego

Otwarcie Wystawy z okazji 85. rocznicy przyjazdu do Dusznik Stanisława Mikołajczyka oraz 130. lecia istnienia Kółka Rolniczego w Dusznikach było nie tylko historycznym wydarzeniem, ale także okazją do wspólnego celebrowania dziedzictwa i tradycji miasta. W dniu dzisiejszym, w uroczystej oprawie Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej , mieszkańcy miasta oraz goście wzięli udział w wydarzeniu.

Otwarcie Wystawy z okazji 85. rocznicy przyjazdu do Dusznik Stanisława Mikołajczyka oraz 130-lecia istnienia Kółka Rolniczego w Dusznikach stanowiło nie tylko okazję do refleksji nad przeszłością, ale także do wzmocnienia więzi społeczności lokalnej oraz podtrzymania ducha lokalnego dziedzictwa. Wydarzenie to z pewnością zostawi trwałe piętno w historii miasta i wspomnieniach jego mieszkańców.