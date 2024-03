Bogusław Jądrzyk - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Szamotuły to miasto ogromnego potencjału, który czeka na wykorzystanie"

Bogusław Jądrzyk to 54-letni kandydat na burmistrza Szamotuł. O swojej rodzinie mówi, że to największy skarb, duma, i twierdza. Posiada wykształcenie średnie handlowe, jednak wspomina również swoje doświadczenia z dziedziną dziennikarstwa - jego przygoda z pisaniem rozpoczęła się od nieistniejącego już "Sztandaru Młodych", przez początki poznańskiego "Wprost".

Studiów niestety nie ukończyłem, a to po trosze z powodów osobistych, gdyż urodził się wtedy mój pierwszy Skarb - córeczka, a po trosze z lenistwa. Gdybym miał mówić o mojej pracy, to trzeba by zapytać, czego nie robiłem? Dość powiedzieć, że znam trud ciężkiej pracy, co pozwala mi zrozumieć chyba każdego. Obecnie zwiedzam świat, dzięki czemu mój bagaż obserwacji i doświadczeń jest w istocie bardzo duży. Takie możliwości daje etat kierowcy. Bardzo przydaje mi się znajomość języków obcych, a właściwie wrodzona łatwość posługiwania się nimi, jak również łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi o różnych kulturach, czy kolorze skóry - mówi Bogusław Jądrzyk.