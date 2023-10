Znamy już wyniki wyborów we wszystkich gminach powiatu szamotulskiego

Państwowa Komisja Wyborcza zamieściła już ostateczne dane dla większości gmin z terenu powiatu szamotulskiego. Wiemy, jak głosowali mieszkańcy Dusznik, Kaźmierza, miasta i gminy Obrzycko, Ostrorogu, Wronek, Szamotuł i Pniew.

Wybory parlamentarne 2023 Gmina Duszniki

W gminie Duszniki wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Z 5 368 oddanych głosów, aż 32,71 procent, czyli 1756 oddano na PiS. Lider tej partii Krzysztof Czarnecki zdobył ich 468. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska – 29,04% poparcia i 1 559 głosów. Z czego 1135 należało do Jakuba Rutnickiego. Trzecia Droga nr 3 w Dusznikach – 1011 głosów i 521 Krzysztofa Paszyka. Konfederacja zdobyła 406 głosów, a Nowa Lewica 368 głosów. Gmina Kaźmierz

Koalicja Obywatelska zdobywając 2080 głosów wygrała w Gminie Kaźmierz, zdobywając 39,08% poparcia i dość sporo wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość – 1242 głosy/21,34%. Trzecie miejsce – podobnie, jak w krajowych rankingach zdobyła Trzecia Droga – 880, co przełożyło się na 16,54% głosujących. Nową Lewicę w gminie Kaźmierz poprało 446 mieszkańców (8,38%), Konfederację 373 osoby (7,01%). W sumie w gminie oddano 5322 ważne głosy.

Jeśli chodzi o poszczególnych kandydatów trzech najważniejszych partii politycznych, to w Kaźmierzu zdecydowanym zwycięzcą został Jakub Rutnicki. Pniewianin reprezentujący Koalicję Obywatelską zdobył 1635 głosów. Lider PiSu w tym regionie Krzysztof Czarnecki znalazł uznanie zaledwie wśród 346 mieszkańców, co dało mu trzecią pozycję na gminnej liście. Wyprzedził go drugi w gminie Krzysztof Paszyk z Trzeciej Drogi – 358 głosów. Miasto Obrzycko

W najmniejszym samorządzie na terenie powiatu szamotulskiego, gdzie swoje głosy oddało w sumie 1438 osób z 1814 uprawnionych do głosowania ostatecznie wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 473 głosy, co przełożyło się na 32,89% poparcia. Niewiele mniej, bo 461 wyborców zdecydowało się swoje głosy oddać na Prawo i Sprawiedliwość (32,06%), a 236 postawiło na Trzecią Drogę (16,41%). W Mieście Obrzycko czwartą siłą była Konfederacja – 120 głosów (8,43%), a dopiero na piątym miejscu uplasowała się Nowa Lewica – 112 głosów (7,79%)

Najwięcej głosów zdobył Jakub Rutnicki (KO) – 396, drugi Krzysztof Paszyk (TD) miał 98 głosów, a trzeci Krzysztof Czarnecki (PiS) – 87 głosów. Gmina Obrzycko

Na 3410 wyborców, do urn poszło w sumie 2345 osób. W gminie Obrzycko większość podstawiła na Koalicję Obywatelska – 813 głosów (34,67%), na PiS zagłosowało 765 osób (32,62%), na Trzecią Drogę 373 osoby, na Nową Lewicę 149 wyborców, a na Konfederację 144 osoby. Liderem w gminie Obrzycko został Jakub Rutnicki (KO) – 678 głosów, drugie miejsce zajął Krzysztof Czarnecki (PiS) – 212 głosów, a trzecie Krzysztof Paszyk (TD) – 171 głosów. Gmina Ostroróg

2 638 ważnych głosów oddano w gminie Ostroróg. Podobnie, jak w wyżej opisywanych samorządach, tak i w tej gminie zwycięstwo odniosła Koalicja Obywatelska, zdobywając 1021 wszystkich głosów. Lider KO Jakub Rutnicki otrzymał zdecydowaną większość – 899 głosy. Drugie miejsce w głosowaniu zajęło Prawo i Sprawiedliwość – 843 głosy, a „jedynka” na liście obecnie rządzącej partii a więc Krzysztof Czarnecki otrzymał 200 głosów. Przedstawiciel Trzeciej Drogi, a zarazem trzeciej siły w nowym rządzie (jaki powstanie) a więc Krzysztof Paszyk zdobył 199 głosów, a jego partia – 384 głosy. Odnotujmy jeszcze, że Nowa Lewica otrzymała 157 głosów, a Konfederacja 159.

Gmina Pniewy

Bez zaskoczenia. Zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, a to za sprawą mieszkańca Pniew Jakuba Rutnickiego, który zdecydowanie zwyciężył w gminie, w powiecie i w całym okręgu! Rutnicki w Pniewach zdobył 2422 głosy, a cała KO – 2611. Drugie miejsce w gminie Pniewy zajął Krzysztof Czarnecki – 604 głosy, a Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentował – 1997 głosów. Trzecie miejsce, to Trzecia Droga – 1046 głosów. Najlepszy nie był jednak numer 1 na liście, a dopiero 11 – Marek Wendt, który zdobył 456 głosów. Dodajmy, że kandydat jest mieszkańcem Pniew.

Odnotujmy jeszcze wyniki Nowej Lewicy i Konfedreacji. Nowa Lewica w gminie Pniewy zdobyła 369 głosów, a Konfederacja 424 głosy. Gmina Szamotuły

Zdecydowana wygrana Koalicji Obywatelskiej, która w gminie Szamotuły zdobyła 7412 głosu, czyli ponad 42% wszystkich oddanych. Prawo i Sprawiedliwość wsparto 4408 głosami, Trzecią Drogę 2615 głosami, Nową Lewicę 1309 głosami, a Konfederacja w gminie tej otrzymała 1046 głosów.

Lider KO Jakub Rutnicki zdobył aż 6359 głosów, drugi na powiatowej liście był obecny Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński z PiSu - 1795 głosów, a trzeci Krzysztof Paszyk z Nowej Drogi - 1309 głosów. Gmina Wronki

Z 15 515 uprawnionych do głosowania, w gminie Wronki głosować poszło 11 888, a z nich 11 493 oddało ważne głosy. Aż 4999 na Koalicję Obywatelską, co stanowiło 43,50 procent. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość – 2688 złotych, a trzecie Trzecia Droga – 1891 głosów. Czwarte miejsce w gminie Wronki wywalczyła Nowa Lewica – 963, a piąte Konfederacja – 600. Podobnie, jak we wszystkich innych gminach na terenie powiatu szamotulskiego zdobył Jakub Rutnicki – 3114. Drugi indywidualnie w gminie Wronki był Krzysztof Paszyk – 918, a trzecie Krzysztof Czarnecki – 769 głosów. Akcja frekwencyjna w powiecie szamotulskim

Aby zachęcić do udziału w wyborach, zaproponowano kilka konkursów by zmobilizować mieszkańców do walki o głosy, ale i bonusy dla danych społeczności. W jaki sposób można było wygrać pieniądze?

Zorganizowano trzy inicjatywy. ● Konkurs "Bitwa o remizy" - w każdym powiecie, gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

● Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają 1 mln złotych. Środki te będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców w ramach np. Budżetu Obywatelskiego.

● Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60% otrzymają:

250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych.

Dzięki bardzo wysokiej frekwencji wszystko gminy z terenu powiatu szamotulskiego spełniły warunek nr 3, tym samym wszystkie otrzymają 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych oraz 250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych.

Ponadto Miasto Obrzycko zgarnęło 2 miliony złotych w ramach „Bitwy o remizy” oraz na środki dla mieszkańców, choćby na budżet obywatelski. - Duma! Frekwencja 83,24%! Najmniejsza gmina Wielkopolski Miasto Obrzycko po raz kolejny pokazała w czym tkwi jej siła - w jedności mieszkańców i poczuciu wspólnego celu. Brawa i gratulacje dla wszystkich, którzy dołożyli swoje 0,05%. To dzięki NAM WSZYSTKIM osiągnęliśmy wspaniałą frekwencję i wygraliśmy bonusy dla naszego miasta:

250 tys. dla MKS WARTA OBRZYCKO, 250 tys. dla Koła Gospodyń, 1 milion na budżet obywatelski, w którym sami zadecydujecie na co wydamy te środki oraz (najprawdopodobniej) 1 milion w prestiżowej "Bitwie o remizy". Po raz kolejny Obrzycko Straż Pożarna pokazała swoją moc i determinację mobilizując niezdecydowanych. Jednak bonusy dla gmin to tylko dodatek. Wybory to przede wszystkim egzamin z demokracji. A ten, Szanowni Obrzyczanie, zdaliśmy dziś CELUJĄCO

– napisał na swoim Facebooku Burmistrz Obrzycka Igor Kołoszuk. A jak frekwencja wyglądała w pozostałych gminach? Gmina Duszniki - 77,20%;

Gmina Kaźmierz – 77,45%;

Gmina Obrzycko – 71,32%;

Gmina Ostroróg – 73,36%;

Gmina Pniewy – 73,80%;

Gmina Szamotuły -

Gmina Wronki – 76,56%. Dodajmy również, że wybory do Senatu w powiecie szamotulskim zdecydowanie wygrał Jan Filip Libicki, reprezentujący Trzecią Drogę, uzyskując 21 029 głosów i deklasując tym samym konkurentów. Druga Danuta Nijaka z PiSu uzyskała 9679 głosów, a trzeci Ryszard Oszmian z Konfederacji – 4754 głosy.

Jeśli chodzi o referendum, to w powiecie szamotulskim udział w nim wzięło 36,51%. W sumie mieszkańcom wydano 25 986 kart, z czego25 855 były to karty ważne. Dodajmy, że liczba uprawnionych do głosowania w referendum w powiecie szamotulskim wyniosła 70 823 osób.

Dodać warto, że dzień wyborczy w powicie szamotulskim minął spokojnie – policja nie odnotowała incydentów.

Lucyna Nenow - powyborcza Konferencja PiS