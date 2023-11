Zostań wolontariuszem 32. Finału WOŚP! W Szamotułach nabór startuje 1 grudnia

Rusza nabór na wolontariuszy WOŚP! Tegoroczna zbiórka, zaplanowana na 28 stycznia 2024, skupia się na zakupie sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, pod hasłem "Płuca po pandemii". Motto akcji brzmi "Tu wszystko gra OK!".

Rusza nabór wolontariuszy 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku, osoby chętne do wzięcia udziału jako wolontariusze mogą zgłaszać się do Sztabu w Szamotulskim Ośrodku Kultury. Mile widziani są dotychczasowi wolontariusze oraz ci, którzy po raz pierwszy chcą wspomóc akcję. Udział wziąć mogą wszyscy chętni, jednak należy podkreślić, że wolontariusze poniżej 16. roku życia mogą działać tylko pod opieką osoby dorosłej.