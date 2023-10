Bokka zagrała w kinie Halszka! Zespół owiany tajemnicą i twarze zakryte maskami

Bokka to zespół skrywający swoje personalia pod tajemniczymi maskami. Ich konwencja kamuflażu scenicznego sprawia, że nie znamy tożsamości artystów, ale to tylko wstęp do fascynującej opowieści o samej grupie.

Kim jest tajemniczy zespół? Podczas występów ukrywają twarze!

Zespół BOKKA pojawił się niemal znikąd, wcielając się w rolę tajemniczych muzyków za sprawą utworu "Town Of Strangers," który zyskał ogromną popularność po premierze w 2013 roku. Ten kawałek znalazł się również na ich debiutanckim albumie, zdobywając serca fanów muzyki elektronicznej. Jednak to nie tylko maski i ukryta tożsamość czynią zespół wyjątkowym. To także ich niekonwencjonalne podejście do muzyki. Zespół słynie z tworzenia dźwięków przy użyciu nietypowych, często przypadkowych instrumentów, co czyni ich styl rozpoznawalnym na scenie muzycznej.

Koncert w kinie Halszka udowodnił, że Bokka potrafią dostarczyć niezapomniane wrażenia muzyczne. Jesienne Koncerty, organizowane przez Szamotulski Ośrodek Kultury, zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem - również tym razem koncert zespołu Bokka nie zawiódł oczekiwań publiczności.