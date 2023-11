Ruszyła przebudowa starego kina w Obrzycku. Tak to miejsce zachowało się we wspomnieniach

Stare kino, chociaż nadgryzione przez ząb czasu, jest świadkiem wielu wyjątkowych kulturalnych momentów i emocji. Mieszkańcy Obrzycka za pomocą portalu społecznościowego podzielili się wspomnieniami o niezapomnianych seansach filmowych, dawnych pracownikach kina i wydarzeniach, które miały miejsce w murach opustoszałego obecnie budynku.

Oj i to ile wspomnień! Pamiętam konkurs piosenki - śpiewałam utwór Eleni - i udział w konkursie wiedzy o Obrzycku. Oj co to były za czasy - mówi o kinie internautka.