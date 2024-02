Ferie zimowe z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury. Co będzie się działo? Zobacz listę zaplanowanych wydarzeń (12.02-24.02)

Szamotulski Ośrodek Kultury przedstawia listę wydarzeń, jakie zaplanowano na nadchodzące ferie zimowe. W Szamotułach nie ma nudy! Dla najmłodszych przygotowano ponad 50 wydarzeń - zobacz listę.

Ferie zimowe 2024 z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury

12 lutego – poniedziałek

Wyprawa do Poznania – Zwiedzanie Teatru Polskiego i Fotoplastykon

Godzina: 8:00

Teatr Polski w Poznaniu otwiera swe podwoje dla uczestników. Zwiedzanie obejmuje kulisy teatru, garderobę, kostiumy, a nawet możliwość wejścia na scenę i poczucia się jak aktor. Następnie przeniesiemy się do Fotoplastykonu - fascynującej maszyny prezentującej uwięzione obrazy 3D.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 35 zł.

Miejsce: zbiórka przed ośrodkiem o godz. 7:45, przyjazd ok. godz. 14:00. JOGA dla malucha

Godzina: 10:00-10:30

Joga dla najmłodszych (3-5 lat) – połączenie ruchu i relaksacji, skuteczny sposób na niwelowanie stresu.

Koszt: 15 zł, prowadząca: Żaneta Markulak.

Miejsce: ośrodek kultury.

JOGA dla dzieci

Godzina: 10:40-11:10

Joga dla dzieci (6-8 lat) – zestaw ruchów i relaksu, eliminujący negatywne skutki stresu i napięć emocjonalnych.

Koszt: 15 zł, prowadząca: Żaneta Markulak.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztat kreatywny – Bukiety z drucianych roślin

Godzina: 11:30-12:30

Milena Kolat-Rzepecka poprowadzi warsztat dla dzieci od 8 lat, tworząc fantastyczne formy roślinne z drutu florystycznego.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Psi nos – Pokaz wyszukiwania zapachów przez psy – NOSWORK

Godzina: 12:45-13:45

Marzena Chalak, instruktor Polskiej Ligi Nosework, zaprezentuje, jak psy wyszukują zapachy. Zajęcia dla osób od 12 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

13 lutego – wtorek

Wyprawa – Policja i Straż Pożarna od kuchni

Godzina: 9:30

Zapoznanie z pracą policjanta i strażaka, zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Zbiórka o godz. 9:20, odbiór ok. godz. 13:15.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: bezpłatnie.

JOGA dla malucha

Godzina: 10:20-10:50

Joga dla maluchów (3-5 lat) – łącząca ruch i relaksację, skuteczna technika na stres i napięcia emocjonalne.

Koszt: 15 zł, prowadząca: Żaneta Markulak.

Miejsce: ośrodek kultury. JOGA dla dzieci

Godzina: 11:00-11:30

Joga dla dzieci (6-8 lat) – zestaw ruchów i relaksu, eliminujący negatywne skutki stresu i napięć emocjonalnych.

Koszt: 15 zł, prowadząca: Żaneta Markulak.

Miejsce: ośrodek kultury. Kalendarz – Zielony SMOK – Symbol 2024 roku

Godzina: 11:45-12:45

Viktoria Popova poprowadzi zajęcia dla dzieci od 7 lat, związane z symbolem 2024 roku - Zielonym Smokiem.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury. Grafika warsztatowa – Graficzne ZOO – Litografia

Godzina: 12:00-14:00

Grzegorz Myćka przeprowadzi warsztaty z litografii dla dzieci od 8 lat. Tworzenie matryc i druk własnych grafik.

Koszt: 15 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Zimowe kino – WONKA – dubbing

Godzina: 13:00

"Wonka" to film inspirowany bohaterem "Charliego i fabryki czekolady" Roalda Dahla. Opowieść o młodym Willym Wonka, pełnym pomysłów wynalazcy, który zmienia świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom.

Wiek: od 8 lat.

Koszt: 12 zł.

Miejsce: kino Halszka. Warsztat garncarski – Toczenie na kole – dzień 1. (cykl)

Godzina: 14:15-15:45

Paulina Spława-Neyman poprowadzi dwudniowy warsztat garncarski dla osób od 12 lat. Dzisiaj toczymy na kole.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

14 lutego – środa

Warsztaty muzyczno-ruchowe – Kompozycja – DOMINO

Godzina: 10.00-13.15

Zajęcia z elementami ruchowymi i muzycznymi, tworzenie etiudy muzyczno-tanecznej na kostkach domina.

Wiek: od 6 do 12 lat.

Koszt: 10 zł, prowadząca: Malwina Paszek.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty z klockami LEGO® – POTĘGA WIATRU

Godzina: 12.10-13.20

Zabawa klockami połączona z naturalną dziecięcą ciekawością świata, budowanie z wykorzystaniem turbiny wiatrowej.

Wiek: od 6 do 12 lat.

Koszt: 25 zł, prowadzący: Edukido.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztat garncarski – Toczenie na kole – dzień 2. (cykl)Godzina: 13.30-15.00

Warsztat poświęcony sztuce toczenia na kole garncarskim.

Wiek: od 12 lat.

Bezpłatnie, prowadząca: Paulina Spława-Neyman.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty rzeźbienia w mydle – Walentynkowe SERCEGodzina: 13.30-14.30

Wiek: od 7 do 10 lat.

Bezpłatnie, prowadząca: Viktoria Popova.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztat kreatywny – SERCE przytulankaGodzina: 14.40-16.00

Ze skrawków tkanin stworzymy miękkie serduszko i ozdobimy je według własnego pomysłu.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 5 zł, prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.

Miejsce: ośrodek kultury.

15 lutego – czwartek

Podwórko gier i zabawGodzina: 9.30-11.00

Gry, zabawy, konkurencje sprawnościowe, wyzwania i rywalizacja w grupach.

Wiek: od 7 do 10 lat.

Bezpłatnie, prowadząca: Paulina Spława-Neyman.

Miejsce: ośrodek kultury. Opowieści – JA LATAM!Godzina: 10.00-11.00

Opowieści i bajki z różnych stron świata o tych, którzy latają.

Bez ograniczeń wiekowych, bezpłatnie, prowadząca: Xenia Starzyńska.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty – LATAWCE, DMUCHAWCE, WIATR...Godzina: 11.15-12.45

Jak zamienić zwykłą kartkę papieru w maszynę latającą, zrobienie papierowego samolotu i więcej.

Wiek: od 6 lat.

Koszt: 10 zł, prowadząca: Xenia Starzyńska.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty kulinarne – CZY MOŻNA ZJEŚĆ FARBĘ?Godzina: 13.00-14.00

Tworzenie kolorowych, jadalnych i słodkich farb na bazie lukru.

Wiek: od 5 lat.

Koszt: 15 zł, prowadząca: Xenia Starzyńska.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty plastyczne – Papierowy wachlarz w stylu japońskimGodzina: 13.00-14.00

Wykonanie papierowego wachlarza i malowanie go akwarelami.

Wiek: od 7 lat.

Bezpłatnie, prowadząca: Viktoria Popova.

Miejsce: ośrodek kultury. Spektakl – „O BAŁWANKU, CO MIAŁ GORĄCE SERCE”Godzina: 15.00-15.40

Wzruszająca opowieść o sile miłości, przyjaźni i poszukiwaniu prawdy o sobie samym.

Wiek: od 3 lat.

Koszt: 15 zł, Teatr MagMowcy.

Miejsce: kino Halszka.

16 lutego – piątek

Wykład o KOSMOSIE dla dzieciGodzina: 10:00-11:00

Oprowadzając nas po kosmicznych tajemnicach, Jakub Tokarek z Instytutu - Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu poprowadzi wykład o naszym układzie słonecznym, Mikołaju Koperniku, planetach i gwiazdach. Fascynujące podróże teleskopem również na wyciągnięcie ręki!

Wiek: od 8 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty plastyczne – PLANETY UKŁADU SŁONECZNEGOGodzina: 11:15-12:30

Zajmując się technikami wycinania, malowania akwarelami i zawieszania, Viktoria Popova przeprowadzi dzieci w wieku od 7 do 10 lat przez kreatywny proces tworzenia własnych planet układu słonecznego.

Wiek: od 7 do 10 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury. Zimowe WARSZTATY BALONOWE – Bałwan | Pingwin | ReniferGodzina: 12:45-13:45

Anna Hanysz z Baloniaki poprowadzi dzieci od 6 lat w warsztatach balonowych, gdzie stworzą swoje bałwany, pingwiny i renifery.

Wiek: od 6 lat.

Koszt: 10 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Diorama z DINOZAUREM w tleGodzina: 12:45-13:45

Piotr Witoń poprowadzi warsztaty, w których uczestnicy w wieku od 9 do 12 lat zbudują dioramy z figurkami dinozaurów, tworząc mikroskopijne rekonstrukcje środowisk prehistorycznych.

Wiek: od 9 do 12 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

Zimowe animacje ruchowo-taneczneGodzina: 14:00-15:00

Pod kierunkiem Anny Hanysz z Baloniaki dzieci w wieku od 5 do 12 lat wezmą udział w ruchowo-tanecznych animacjach, w tym w konkurencjach związanych z ozdabianiem drewnianych śnieżyn, produkcją śnieżek i zabawą w bitwę na "śnieżki".

Wiek: od 5 do 12 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty z majsterkowania – Stolarnia – KATAPULTAGodzina: 14:00-16:00

W warsztatach Knock-Knock dzieci od 7 lat będą konstruować katapulty, używając listew, desek, wkrętów i innych narzędzi.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 35 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

17 lutego – sobota

Wyprawa – Zagroda szczęśliwych zwierząt w BiałęgachGodzina: 10:00

Przygoda w Zagrodzie obejmuje poznanie różnorodnych zwierząt i roślin, wypiekanie bułeczek oraz inne atrakcje zależne od pogody.

Wiek: od 7 do 13 lat.

Koszt: 20 zł.

Miejsce: Zagroda szczęśliwych zwierząt w Białęgach.

19 lutego – poniedziałek

Warsztaty – Zawieś sztukę – Artystyczny WIESZAKGodzina: 9:45-11:15

Damian Kłaczkiewicz poprowadzi warsztaty, w których uczestnicy od 10 lat stworzą artystyczne wieszaki na ubrania.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty plastyczne – Kolorowe PLANETYGodzina: 10:00-10:45

Paulina Spława-Neyman poprowadzi warsztaty dla dzieci od 5 do 7 lat, gdzie balony posłużą jako narzędzia do stworzenia kolorowych planet.

Wiek: od 5 do 7 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty plastyczne – KORONA króla lub królowejGodzina: 11:00-12:00

Viktoria Popova poprowadzi warsztaty dla dzieci od 7 lat, podczas których uczestnicy namalują korony akwarelami, tworząc atrybuty króla lub królowej.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty wyplatania – DOMKI LĘGOWE dla ptakówGodzina: 11:30-13:00

Paulina Spława-Neyman poprowadzi warsztaty dla dzieci od 10 lat, gdzie z wikliny i mchu stworzą domki lęgowe dla ptaków.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 10 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty dla malucha – Pada ŚNIEG

Godzina: 12:45-13:30

Spróbujemy wyprodukować zimny, biały i lepki śnieg, idealny do lepienia bałwana i kulek śniegowych. Może nawet iglo?

Wiek: od 2 do 6 lat.

Koszt: 20 zł.

Prowadząca: Katarzyna Kotlińska

Miejsce: ośrodek kultury

20 lutego – wtorek

Edukacyjne warsztaty kulinarne – Dieta dla mózgu

Godzina: 10:00-12:00

Jagoda Lutomska z Feel Good poprowadzi warsztaty, skupiając się na zdrowym odżywianiu i jego wpływie na zdrowie fizyczne, psychiczne, wygląd oraz samopoczucie. Eksperymenty smakowe, degustacje, i tworzenie zdrowych alternatyw - nauka przez zmysły!

Wiek: od przedszkolaka do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, do 9 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Kolażowo-graficzny AUTOPORTRET

Godzina: 10:30-12:00

Damian Kłaczkiewicz poprowadzi warsztaty, w których uczestnicy od 10 lat stworzą swoje autorskie autoportrety, łącząc techniki kolażu z rysunkiem.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty z klockami LEGO® – GRAWITACJA

Godzina: 12:10-13:20

Edukido zachęca dzieci w wieku od 6 do 12 lat do zabawy klockami LEGO®, rozwijając ich kreatywność i ciekawość świata bez narzucania sztywnych instrukcji. Czytanie Arystotelesa, budując!

Wiek: od 6 do 12 lat.

Koszt: 25 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Edukacyjne warsztaty kulinarne – Dieta dla mózgu

Godzina: 12:15-14:15

Jagoda Lutomska kontynuuje warsztaty dla starszych uczestników (od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej, od 10 lat), dotykając tematów zdrowego odżywiania i jego wpływu na organizm. Od eksperymentów smakowych po zdrową alternatywę dla Nutelli.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty SONGWRITERSKIE – dzień 1. (cykl)

Godzina: 14:30-16:30

Paulina Spława-Neyman prowadzi warsztaty dla tych, którzy marzą o tworzeniu własnych utworów muzycznych. Ćwiczenia pióra, głosu i wyobraźni.

Wiek: od 13 lat.

Koszt: bezpłatne.

Miejsce: ośrodek kultury. Kobieta w kapeluszu – Minimalistyczna grafika w „Fashion style”

Godzina: 14:30-15:00

Viktoria Popova poprowadzi warsztaty dla młodzieży od 11 do 16 lat, skupiając się na technice tuszu i akwareli, tworząc minimalistyczne grafiki w stylu "Fashion style".

Wiek: od 11 do 16 lat.

Koszt: bezpłatne.

Miejsce: ośrodek kultury.

21 lutego – środa

LUSTERECZKO powiedz przecie...

Godzina: 9:15-10:45

Damian Kłaczkiewicz poprowadzi warsztaty, w których uczestnicy od 10 lat stworzą ozdobne ramy z lusterkiem, ozdabiając je własnymi graficznymi wzorami.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Mobilne PLANETARIUM – Wysyłamy dzieci w kosmos!

Godzina: 10:00-10:40 (i 11:00-11:45, druga sesja)

„Star Art” zaprasza do multimedialnego, cyfrowego planetarium, oferując niesamowite widoki nieba i przestrzeni kosmicznej.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 25 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Grafika w stylu japońskim

Godzina: 12:00-13:00

Viktoria Popova poprowadzi warsztaty grafiki w stylu japońskim dla dzieci od 8 do 13 lat, używając technik rysunku w węglu i pastelach.

Wiek: od 8 do 13 lat.

Koszt: bezpłatne.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty – Dolina KRYSZTAŁÓW

Godzina: 13:15-14:00

Katarzyna Kotlińska poprowadzi warsztaty, w których dzieci od 6 do 12 lat założą własną hodowlę kolorowych kryształów i poznają fascynujący świat kamieni.

Wiek: od 6 do 12 lat.

Koszt: 25 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty SONGWRITERSKIE – dzień 2.

Godzina: 13:30-15:30

Drugi dzień cyklu warsztatów SONGWRITERSKICH z Pauliną Spława-Neyman dla kreatywnych dusz, gotowych tworzyć swoje muzyczne dzieła.

Wiek: od 13 lat.

Koszt: bezpłatne.

Miejsce: ośrodek kultury.

22 lutego – czwartek

Zimowe kino – ŻYCZENIE – dubbing

Godzina: 9:30

Przeniesiemy się do magicznego królestwa Rosas w animowanej komedii muzycznej od Walt Disney Animation Studios. Asha, koziołek Valentino i potężna gwiazdka stawiają czoła królowi Magnifikosowi. Czy ich odwaga i magia gwiazd zapiszą w historii cudowne wydarzenia?

Wiek: od 6 lat.

Koszt: 12 zł.

Miejsce: kino Halszka.

TORBA pełna zwierząt

Godzina: 10:00-11:30

Damian Kłaczkiewicz poprowadzi warsztaty, gdzie uczestnicy od 10 lat stworzą grafiki swoich ulubionych lub wymyślonych zwierząt, umieszczając je na bawełnianych torbach.

Wiek: od 10 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Wyprawa – Kobylnicki LAS

Godzina: 11:40

Spacer po lesie z zawieszaniem domków lęgowych, opowieściami o ptakach i ogniskiem. Wszystko pod okiem Nadleśnictwa Żurawiniec i Straży Leśnej.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 10 zł.

Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 11:30.

Przyjazd ok. godz. 14:30. Warsztat kreatywny – Coś nowego ze starego

Godzina: 11:45-13:15

Milena Kolat-Rzepecka pokaże, jak z niepotrzebnych naczyń stworzyć nowe "ludzikowe" wazoniki.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty malucha – MASKA karnawałowa

Godzina: 12:45-13:30

Katarzyna Kotlińska poprowadzi warsztaty dla maluchów od 2 do 6 lat, gdzie z pomocą kolorowego brokatu i cekinów powstaną karnawałowe maski.

Wiek: od 2 do 6 lat.

Koszt: 20 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty – MASKA na balik

Godzina: 13:30-14:30

Viktoria Popova poprowadzi warsztaty dla starszych dzieci od 7 lat, gdzie będą wycinać, malować akwarelami i zdobić karnawałowe maski.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 5 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

23 lutego – piątek

Warsztaty – Budujemy RAKIETĘ

Godzina: 9:45-10:45

Paulina Spława-Neyman poprowadzi warsztaty, gdzie zbudujemy kosmicznie-magiczną rakietę, tworząc przy tym odlotowe zdjęcia.

Wiek: od 6 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury. Warsztaty budowy instrumentów recyklingowych

Godzina: 11:00-13:00

Malwina Paszek nauczy dzieci w wieku od 7 do 14 lat, jak tworzyć instrumenty z przedmiotów, które pozornie nie są do tego stworzone.

Wiek: od 7 do 14 lat.

Koszt: 10 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. Rzeźbienie w mydle – Motyl Z tęsknoty za latem

Godzina: 13:15-14:45

Viktoria Popova poprowadzi warsztaty dla dzieci od 8 do 13 lat, gdzie rzeźbić będą motyla z mydła.

Wiek: od 8 do 13 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty z majsterkowania – Stolarnia – HULAJNOGA

Godzina: 13:30-15:00

KnockKnock zaprasza dzieci od 7 lat do kreatywnych warsztatów, gdzie wykorzystają narzędzia, by stworzyć swoje hulajnogi.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 35 zł.

Miejsce: ośrodek kultury. BAL w „KRAINIE LODU”

Godzina: 16:30-18:00

Anna Hanysz z Baloniaki poprowadzi bal karnawałowy dla dzieci od 4 lat.

Wiek: od 4 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

24 lutego – sobota

CYRK PRZYJECHAŁ! – Zimowo-cyrkowa przygoda z KLAUNEM Kulką

Godzina: 11:00-12:30

Piotr Strusiewicz z Teatru Kulka przyciągnie wszystkich do świata magii cyrku, radości nauki i zabawy pełnej śmiechu.

Wiek: dla wszystkich.

Koszt: 15 zł.

Miejsce: kino Halszka.

