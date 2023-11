Hala sportowa we Wronkach otwarta! Zobacz, jak wygląda nowoczesny obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 Natalia Nowotna

To już oficjalne - hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wronkach otwarta! Obiekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa w ramach programu Polski Ład. Od teraz uczniowie mogą cieszyć się sportowymi możliwościami w swojej szkole. Natalia Nowotna Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach doczekała się nowoczesnej hali sportowej! We wtorek, 21 listopada odbyło uroczyste otwarcie nowoczesnej hali. Obiekt, którego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, ukończono wręcz błyskawicznie, bo już po niespełna 12 miesiącach. Zobacz, jak prezentuje się nowa hala sportowa we Wronkach!