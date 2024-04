Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szamotułach?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szamotuł najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wielkanoc 2024. Piękne kartki z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. Wyślij je bliskim!”?

Przegląd marca 2024 w Szamotułach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkanoc 2024. Piękne kartki z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. Wyślij je bliskim! Święta Wielkanocne to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o swoich najbliższych i życzyć im tego, co najlepsze. Z tego względu przygotowaliśmy piękne kartki z życzeniami wielkanocnymi, które z pewnością sprawią radość rodzinie, bliższym i dalszym przyjaciołom, znajomym oraz kolegom i koleżankom z pracy czy szkoły. Zobacz galerię pięknych kartek wielkanocnych! 📢 X Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród” we Wronkach! Zobacz zdjęcia z tego kolorowego wydarzenia Ponad 200 młodych artystów zaprezentowało swój talent sceniczny podczas jubileuszowego X Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród”! Wydarzenie odbyło się w środę, 27 marca. Artystyczne wizje wypełniły salę Kinoteatru „Gwiazda” w Nowej Wsi.

📢 Kolizja drogowa na trasie Szamotuły - Pniewy. Zderzyły się dwa samochody Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach poinformowali o kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Dęborzyce na trasie Szamotuły - Pniewy. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

Prasówka kwiecień Szamotuły: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Szamotuł. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piotr Michalak - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dla mnie nigdy nie było rzeczy niemożliwych" Wybory coraz bliżej. Z tego względu, warto zapoznać się z kandydatami ubiegającymi się o stanowisko burmistrza Szamotuł. Jednym z nich jest Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, który opowiedział o sobie oraz planach wobec Miasta i Gminy Szamotuły.

📢 Złote Gody w Ostrorogu. Te małżeństwa są ze sobą ponad 50 lat! Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek, 22 marca, Urząd Miasta i Gminy Ostroróg gościł wyjątkowych jubilatów - pary, które w ubiegłym roku świętowały swoje Złote Gody, czyli aż 50 lat wspólnego życia małżeńskiego! To wyjątkowe spotkanie było okazją do uhonorowania tych zasłużonych małżeństw oraz docenienia lat ich wspólnej drogi. Zobacz zdjęcia z uroczystości! 📢 Bogusław Jądrzyk - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Szamotuły to miasto ogromnego potencjału, który czeka na wykorzystanie" W czasie zbliżających się wyborów, warto zapoznać się z kandydatami ubiegającymi się o stanowisko burmistrza Szamotuł. Przedstawiamy sylwetkę kolejnego kandydata, którym jest Bogusław Jądrzyk. Opowiedział o sobie oraz swojej kandydaturze. 📢 Ryszard Oszmian - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dużo otrzymałem od Szamotuł. Jestem teraz w stanie się odwdzięczyć" Zbliżające się wybory na burmistrza Szamotuł to doskonała okazja do zapoznania się z kandydatami ubiegającymi się o to stanowisko. Jednym z kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza miasta jest Ryszard Oszmian, który zapowiada nowe podejście do zarządzania oraz rozwój miasta, a także wskazuje na potrzebę zmian w wielu obszarach życia miejskiego.

📢 Wielkanoc 2024. Kiedy i gdzie poświęcimy pokarmy w powiecie szamotulskim? Wielkanoc nadchodzi wielkimi krokami. Sprawdź, gdzie i kiedy odbędzie się święconka w parafiach w Szamotułach, Pniewach i Wronkach! 📢 Najpiękniejsze pisanki i palmy wielkanocne! Zobacz zwycięskie prace uczestników konkursu W miniony weekend odbył się uroczysty finał konkursu na najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną. Prace uczestników można było obejrzeć podczas XX Pokazu Stołów Wielkanocnych w Szamotułach. Zobacz kreatywne pomysły na piękne pisanki i palmy!

📢 Stypendia dla rolników od absolwenta „Rolnika”. Firma Kalinowski wspiera młodych! Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach została nagrodzona stypendiami ufundowanymi przez firmę Kalinowski Sp. z o.o. z Kaźmierza. Projekt powstały z inicjatywy absolwenta „Rolnika”, Wojciecha Kalinowskiego, który za cel stawia sobie wsparcie uczniów technikum, kształcących się w zawodzie rolnik.

📢 Józef Kwaśniewicz - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Chcę wykorzystać swoje doświadczenie życiowe i zawodowe" Zbliżające się wybory na burmistrza Szamotuł to okazja do zapoznania się z kandydatami ubiegającymi się o to stanowisko. Jednym z kandydatów jest Józef Kwaśniewicz, który opowiedział o swoich planach na rozwój miasta i wsparcie mieszkańców w kluczowych kwestiach. 📢 Czytelniczka straciła mienie znacznej wartości. Może coś widzieliście? Odezwała się do nas pani Monika, która poprosiła o pomoc – stała się bowiem ofiarą kradzieży mienia o znacznej wartości. Straciła między innymi dwa ciągniki rolnicze, a także inny sprzęt. 📢 Mam Talent w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Śpiew, taniec, gra na instrumentach i nie tylko [ZDJĘCIA CZĘŚĆ II] W sobotę, 23 marca, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach stała się miejscem niezwykłego wydarzenia, jakim był miejsko-gminny konkurs "Mam Talent". Wśród występów dzieci nie zabrakło śpiewu, gry na instrumentach, recytacji czy tańca. Okazuje się, że w naszej gminie można znaleźć wspaniałe młode talenty!

📢 Mam Talent w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Śpiew, taniec, gra na instrumentach i nie tylko [ZDJĘCIA CZĘŚĆ I] W sobotę, 23 marca, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach stała się miejscem niezwykłego wydarzenia, jakim był miejsko-gminny konkurs "Mam Talent". Wśród występów dzieci nie zabrakło śpiewu, gry na instrumentach, recytacji czy tańca. Okazuje się, że w naszej gminie można znaleźć wspaniałe młode talenty!

📢 Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy odwiedzili Urząd Miasta w Szamotułach Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach odwiedzili Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, gdzie mieli okazję zobaczyć Salę Sesyjną w której odbywają się posiedzenia urzędnicze, a także poznać pracę urzędników. 📢 Oto 32 finalistki Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Zobacz zdjęcia najpiękniejszych Wielkopolanek Głosem internautów oraz Jury, do finału konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego dostały się 32 najpiękniejsze Wielkopolanki. Już 5 maja, finalistki zawalczą o koronę oraz prestiżowy tytuł Miss Wielkopolski. Zobacz zdjęcia tych pięknych finalistek!

📢 Oto 20 nastoletnich finalistek Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Zobacz zdjęcia najpiękniejszych nastolatek z Wielkopolski Już 5 maja w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem odbędzie się Gala Finałowa Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Do finału konkursu przeszło 20 nastoletnich uczestniczek - korona oraz tytuł najpiękniejszej nastolatki Wielkopolski już niedługo trafi do jednej z nich. Zobacz zdjęcia finalistek! 📢 "Archipelag Rogalin". Zobacz niezwykłe zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowy. Dęby rogalińskie zostały zalane przez Wartę Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina. 📢 Morsy zakończyły sezon! Szamotulski Klub Morsów Góra Lodowa po raz ostatni wskoczył do jeziora w Pamiątkowie [ZDJĘCIA] Po intensywnym sezonie pełnym przygód i emocji, Szamotulski Klub Morsów Góra Lodowa oficjalnie zakończył sezon 2023/2024. Członkowie klubu zebrali się jak co tydzień na plaży w Pamiątkowie, by uczcić zakończenie sezonu morsowania w sposób, jaki lubią najbardziej - wchodząc do zimnej wody jeziora.

📢 Pokaz Stołów Wielkanocnych w Szamotułach już po raz dwudziesty! [ZDJĘCIA] Piękne rękodzieło, potrawy wielkanocne, przetwory, dekoracje z motywem zajączków i jajek, tańce oraz muzyka - to może oznaczać tylko jedno. Na hali Nałęcz w Szamotułach po raz kolejny odbył się Pokazu Stołów Wielkanocnych. Wydarzenie odbyło się już po raz dwudziesty!

