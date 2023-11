Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrorogu. Świąteczny klimat zawitał do miasta już w listopadzie! [GALERIA]

Pierwszy dzień jarmarku rozpoczął się w sobotę, 25 listopada. Chociaż do kalendarzowej zimy jeszcze kilka tygodni, cały dzień prószył śnieg, co pozwoliło poczuć zimowy, świąteczny nastrój. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 15.00, następnie rozpoczęła się część artystyczna. Na samym początku wystąpiły dzieci z przedszkola „Miś Uszatek”, rozczulając słuchaczy wykonaniem piosenek świątecznych i choreografii tanecznych. Następnie zespół Ostrorogskie Jaśki zabawił publiczność, odśpiewując znane pastorałki, co pozwoliło już całkowicie wczuć się w świąteczny klimat.

Nie obyło się bez pokazu tańca Szkoły Lorenzo, który na chwilę rozgrzał ten mroźny dzień pokazem tańców latino. W jarmarku udział wziął również Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przed godziną 17.00 odbyły się świąteczne figle na ostrorogskim Rynku z Katarzyną Spychałą. Następnie popis dał Teatr Fuzja, przedstawiając program „Takich świąt jeszcze nie było”.

O godzinie 18 odbyło się oficjalne zapalenie światełek na choince, co symbolicznie rozpoczęło oczekiwanie na święta. Chwilę później koncert rozpoczął Zbigniew Zaranek, zwycięzca IV edycji The Voice Senior, w duecie ze Sławkiem Człapą.