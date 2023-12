Zostawił w lesie części samochodu! Zatrzymanego mieszkańca Szamotuł ukarano wysokim mandatem Natalia Nowotna

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

Policjanci z Wronek, we współpracy z Nadleśnictwem Wronki zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił części samochodu do lasu, tym samym doprowadzając do jego zanieczyszczenia.