Obchody Święta Niepodległości na strzelnicy! Strzelanie Niepodległościowe w Piotrkówku połączyło świętowanie z pasją strzelecką Natalia Nowotna

11 listopada był dla uczestników Strzelania Niepodległościowego w Piotrkówku nie tylko powodem do świętowania, ale także okazją do rywalizacji i spędzenia czasu wśród miłośników strzelectwa. W programie wydarzenia znalazło się wiele ciekawych konkurencji, co przyciągnęło sporo chętnych do uczestnictwa. Na strzelaniu pojawiło się 115 osób, spośród których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach zawodów.