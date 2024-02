Zawody strzeleckie Klubu Strzeleckiego Tarcza Szamotuły. Miłośnicy strzelectwa rywalizowali w trzech konkurencjach

W niedzielę, 18 lutego klub strzelecki Tarcza Szamotuły zorganizował po raz dziesiąty Zawody Zimowy Karabin Centralnego Zapłonu. Wydarzenie to przyciągnęło miłośników strzelectwa z całej okolicy, gotowych do rywalizacji i pokazania swoich umiejętności.

Rywalizowano w trzech konkurencjach

Pierwsza konkurencja wymagała strzelania z karabinka centralnego zapłonu na bazie AK z mechanicznymi otwartymi przyrządami celowniczymi. Drugą konkurencją było strzelanie z karabinka centralnego zapłonu, tym razem z mechanicznymi zamkniętymi przyrządami celowniczymi. Trzecia konkurencja, karabin centralnego zapłonu Open, dawała strzelcom możliwość wyboru dowolnych mechanicznych przyrządów celowniczych, mogą to być zarówno otwarte, jak i zamknięte.

Zawody były okazją nie tylko do rywalizacji, ale również do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów wśród pasjonatów strzelectwa. Atmosfera panująca podczas zawodów była pełna emocji i zaangażowania, co tylko potwierdzało pasję i determinację uczestników.