Relacja Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły" z Festiwalu w Meksyku. Zaprezentowali polską kulturę na drugim końcu świata!

Podczas podróży do Meksyku, członkowie Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły" spędzili prawie 30 godzin w powietrzu oraz przemierzając setki kilometrów po meksykańskich drogach. Ich celem było wystąpienie aż 18 razy przed publicznością, na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Latynoamerykańskiego.

Niezapomniana podróż Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły" do Meksyku!

Podróż rozpoczęła się od Warszawy, a następnie prowadziła przez Paryż do stolicy Meksyku. Po dotarciu na miejsce, członkowie zespołu mieli okazję zwiedzić fascynującą metropolię, oczarowani kolonialną zabudową, różnorodnością i niepowtarzalną atmosferą. Odwiedzili takie miejsca jak Zocalo – trzeci co do wielkości plac na świecie, sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy, czy Chapultepec – jeden z największych parków miejskich świata.

Następnie przyszła pora na Tulancingo, miasto będące sercem festiwalu. Tam członkowie zespołu mieli okazję integrować się z innymi zespołami, dzielić się tańcem, śpiewem i radością. To właśnie tam nasz zespół został zaproszony do udziału w festiwalu w Ameryce Południowej, co stanowi naprawdę wyjątkowy sukces.