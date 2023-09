Warsztaty hafciarskie tym razem w Lipnicy. Skarb Szamotulski ponownie odkryty!

Warsztaty poprowadziła inicjatorka projektu, Milena Kolat-Repecka, która jest opiekunką działającego w Szamotulskim Ośrodku Kultury koła hafciarskiego. Prowadząca przekazała uczestniczkom nie tylko techniki haftu, ale także pasję i miłość do lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zapewne każdy z nas w dzieciństwie bawił się w poszukiwanie skarbów lub fascynowały go opowieści o poszukiwaczach skarbów w odległych krainach. Dlatego do dziś odkrywanie czegoś dobrego daje nam radość. Szczególnie kiedy okazuje się, że ten skarb mieliśmy cały czas obok siebie. Tak jest z haftem szamotulskim, ale też szerszej z całym naszym lokalnym dziedzictwem kulturowym. Szamotulanie cenią go od zawsze, czują się z niego dumni i mają świadomość jego wielkiego potencjału. Naszą misją jako ośrodka kultury jest tak działać, aby dać klucz do otwarcia skrzyni z tym skarbem. Aby przekazywać dziedzictwo kulturowe w ciekawy i nowoczesny sposób. Aby było nie tylko wspomnieniem, lecz aby ciągle żyło dla kolejnych pokoleń