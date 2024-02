Roztańczona studniówka Szkoły na Leśnej. Tak bawili się maturzyści i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach! [CZĘŚĆ 1]

W piątkowy wieczór, 9 lutego, Zespół Szkół nr 1 we Wronkach, znany jako Szkoła na Leśnej, bawił się na swojej studniówce. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Olimpic we Wronkach.

Niezapomniane chwile maturzystów i nauczycieli Szkoły na Leśnej

Po wzruszających momentach wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, by delektować się pysznym posiłkiem i rozmowami. Niedługo później na parkiet ruszyły pierwsze pary, by ten, już po chwili, wypełnił się energią i radością. Nie brakowało mistrzów parkietu, zarówno w układach solowych, w parach czy też całymi grupami. Wszyscy uczestnicy tego niezapomnianego wieczoru bawili się wspólnie, co pokazuje wspaniałe relacje, jakie zbudowali przez te spędzone razem lata.

W międzyczasie wszyscy uczestnicy balu z niezwykłym zaangażowaniem i w różnych konfiguracjach wykonywali sobie zdjęcia przy ściance, które z pewnością stanowić będą doskonałą pamiątkę studniówkowej nocy.