Spotkanie z aktorem! Adam Woronowicz odwiedził Bibliotekę Publiczną Centrum Kultury w Pniewach

Woronowicz, mimo swojego sukcesu, zachował skromność i naturalność, co sprawiło, że publiczność łatwo utożsamiła się z jego przesłaniem. To nie było typowe spotkanie autorskie, ale prawdziwa rozmowa z aktorem, który jest nie tylko utalentowany, ale także bliski sercu wielu ludzi.

Warto mieć marzenia!

Podczas spotkania, oprócz rozbawiania publiczności anegdotami ze swojego życia i kariery, aktor poświęcił dużo czasu na temat marzeń. Podkreślał, że marzenia są ważne, że warto je mieć, dążyć do nich i realizować. To przesłanie, wzbogacone jego własnym doświadczeniem, z pewnością dało wiele do myślenia wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu.

Spotkanie z Adamem Woronowiczem w Pniewach przyciągnęło wielu zainteresowanych, a prawie wszystkie miejsca w Bibliotece zostały zajęte. Uczestnicy wydarzenia już wyczekują kolejnych spotkań.