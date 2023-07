Start sezonu 2023/2024 już wkrótce… a zmian jest sporo!

Sparta ponownie w V lidze, czy zatem ponownie dojedzie do derbów z Błękitnymi Wronki, które się jednak utrzymały? Otóż nie. W momencie, gdy szamotulscy kibice cieszyli się z awansu, ci wronieccy przecierali oczy ze zdumienia. Otóż klub wydał komunikat, że drużyna seniorska Błękitnych nie przystąpi do rozgrywek, ani w V, ani w żadnej innej lidze!

- W związku z niedopełnieniem kwestii formalnych Szturm Junikowo Poznań został wykreślony z listy drużyn uprawnionych do występów na poziomie REDBOX V Ligi. Jego miejsce zajmie najwyżej sklasyfikowany zespół, który nie wywalczył awansu, czyli Sparta Szamotuły. Sparta dołączy do grupy 1, natomiast w miejsce Szturmu w grupie 2 występować będzie GKS Dopiewo – informował WZPN.

News, który pierwszy został podany przez ogólnopolskie media wywołał sporą sensację, bo przecież ekipa z Junikowa była przez długą część sezonu nazywana wielkopolską Wieczystą. Szturm, w składzie którego grało kilku zawodników z przeszłością w Ekstraklasie, do tego trener z najwyższej ligowej półki bez problemu przeszedł klasę okręgową i wygrał ligę. Ostatecznie jednak finał znamy. Jaki był powód?

Jako główny powód podano problem ze skompletowaniem składu drużyny do walki w rozgrywkach. Tym samym przynajmniej na jakiś czas historia Błękitnych Wronki w senatorskiej piłce przestaje istnieć.

Czy to oznacza koniec piłki nożnej we Wronkach? Nie. Nadal swoje domowe mecze rozgrywa tu drugi zespół Lecha Poznań, jednak dla lokalnych kibiców ważniejsza wydaje się być informacja, że w rozgrywkach B-klasy wystąpią dwie nowe ekipy. Nowe jeśli chodzi o rozgrywki, których organizatorem jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, jednak podkreślić warto, że nie są to zupełnie nowe twory.