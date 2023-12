Szpital Powiatowy w Szamotułach zakupi nowe wyposażenie dla osób niepełnosprawnych

Szpital Powiatowy w Szamotułach otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 97 tys. złotych

Projekt, planowany do realizacji od grudnia 2023 r. do maja 2024 r., skoncentrowany jest na likwidacji barier technicznych i zwiększeniu dostępności usług medycznych. Tym razem działania skupiają się na oddziale Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ. Celem inwestycji jest stworzenie warunków powszechnej dostępności opieki ginekologiczno-położniczej i eliminacja obecnie istniejących barier.

Projekt pod tytułem "Wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w urządzenia umożliwiające korzystanie z usług medycznych przez osoby z niepełnosprawnością" otrzymał dofinansowanie w wysokości 97 414,18 zł ze środków PFRON. Całkowita wartość projektu wynosi 121 767,73 zł, a pozostała kwota, czyli wkład własny, to 24 353,55 zł.

Projekt obejmuje zakup specjalnych, regulowanych foteli ginekologicznych

Zakres projektu obejmuje zakup dwóch kluczowych urządzeń. Jest nim fotel ginekologiczny - diagnostyczny oraz fotel ginekologiczny - zabiegowy. Nowe fotele posiadać będą regulację elektryczną wysokości, która umożliwi samodzielne wejście i zejście z niego osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi, oraz regulację wysokości i segmentu pleców, tym samym pozwalając na odpowiednie dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zwiększenie dostępności i komfortu niepełnosprawnych pacjentów

Realizacja tych działań przyczyni się do zwiększenia niezależności i komfortu pacjentów oraz umożliwi dostosowanie urządzeń do ich indywidualnych potrzeb, zapewniając wygodne i skuteczne przeprowadzanie badań i zabiegów medycznych.

Spełnienie celów projektu to kolejny krok w likwidacji barier i tworzeniu warunków powszechnej dostępności opieki ginekologiczno-położniczej dla wszystkich pacjentów. To inwestycja, która przyczyni się do poprawy jakości życia pacjentów szpitala, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.