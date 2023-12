Artysta i grafik Damian Kłaczkiewicz opowiedział o swojej twórczości, inspiracji i planach na przyszłość

Będąc mieszkańcem Szamotuł, a jednocześnie artystą, od zawsze próbuję przetwarzać otoczenie na język sztuki. Wielokrotnie w swojej działalności odnosiłem się już do charakterystycznych dla regionu budowli i miejsc, jednak nie tworzyły one większej spójnej wizualnie całości. Z ochotą przyjąłem propozycję Miasta i Gminy na zaprojektowanie grafik do kalendarza na 2024 rok. Realizacyjnie poszedłem tropem spojrzenia na Szamotuły jak na przepełnione magią małe miasteczko, pełne symboliki, gdzie świat wyobraźni miesza się z realnie istniejącymi obiektami czy postaciami, które kiedyś tu żyły, tworzyły. Te 13 grafik tworzy dość spójną wizualnie całość i myślę, że mieszkańcy Szamotuł spoglądając na karty kalendarza, będą w każdym miesiącu 2024 roku odkrywali znane im wcześniej miejsca i postaci na nowo, tworząc w myślach swoje własne podróże do nieodgadnionego świata wyobraźni.