Historia Viktorii Popovej i jej żywych obrazów. Musiała uciekać przed wojną, teraz tworzy i edukuje w Szamotułach

Artystkę, uwieczniającą na żywo występy artystów, spotkać można na wielu wydarzeniach kulturalnych w Szamotułach. Od pierwszego namalowanego w tej sposób obrazu, udało jej się już zgromadzić potężną kolekcję prac. Jak zaczęła się ta nietypowa aktywność, która do dziś dostarcza fanom muzyki z Szamotuł dodatkowej atrakcji podczas koncertów?

Tak jak wspomniałam, mieszkałam wtedy w Zamku Górków, gdzie dzieje się wiele wydarzeń, koncertów i imprez. W kwietniu czy w maju obyć się miał koncert "Tango". Zapytałam się wtedy dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury, Piotra Michalaka, co to jest to "Tango"? Bardzo mnie to interesowało, nawet chciałam się kiedyś uczyć tańca tango. Dyrektor mnie zaprosił na to wydarzenie, powiedział, że odbędzie się tam, gdzie mieszkam. I w tej rozmowie powiedziałam, jakby sama do siebie, że ja to namaluję. Na myśli miałam, że usiądę sobie gdzieś w rogu sali i tam sobie będę malować, na pamiątkę, dla siebie. Dyrektor przystał na mój pomysł - Viktoria Popova wspomina swój pierwszy pokaz malarstwa na żywo. - Tego dnia, niedługo przed rozpoczęciem koncertu, zeszłam do sali w dresach, po domowemu. Wchodzę do sali głównej, a tam mnóstwo krzeseł i gigantyczna sztaluga tuż przy scenie! Odwrócona była do publiczności, więc każdy mógł patrzeć na powstający obraz. Spanikowałam, szybko biegłam się przebrać. Dyrektor rzucił mnie wtedy na głęboką wodę. Na szczęście zadziałała adrenalina i wszystko się udało. Była to zdecydowanie dodatkowa atrakcja dla publiczności. Na kolejnych koncertach działo się to niezobowiązująco, ale bardzo to lubiłam.