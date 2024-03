Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Szamotuły, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Okazuje się, że Dzień Kobiet świętować można nie tylko w restauracji czy kinie, ale także na siłowni! Kobiety spotkały się na jednej z szamotulskich siłowni, by wspólnie spędzić czas, wykonać trening brzucha, spróbować zdrowych przekąsek. Do tego przygotowano również prelekcję przydatnej wiedzy dla Pań.

Z okazji Dnia Kobiet, przypadającego 8 marca, przypominamy znane, lubiane i wpływowe kobiety z powiatu szamotulskiego! To właśnie one zapisały się na kartach historii. Kto znalazł się wśród nich? Zobacz galerię zdjęć znanych Szamotulanek!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzięki szybkiej reakcji i odwadze trzech nastolatków, policja z Pniew zdołała szybko zatrzymać nietrzeźwego kierowcę, który stanowił zagrożenie dla innych. Miał on ponad 2 promile alkoholu we krwi! Dzięki zaangażowaniu młodych zgłaszających, wręcz natychmiastowo udało się ustalić tożsamość kierowcy.

Szamotulscy policjanci interweniowali w sprawie rozboju, do którego doszło w piątek, 1 marca. Według ustaleń policji, zamaskowany mężczyzna miał uderzyć pokrzywdzonego i przewrócić go na chodnik, a później ukraść telefon, który wypadł mu z ręki. Sprawca rozboju próbował sprytnie zrzucić podejrzenia na kogoś innego.

Szamotulscy policjanci powracają do sprawy nietrzeźwego 42-latka, który znęcał się nad swoją konkubiną oraz jej córką. Pomimo wydanego zakazu zbliżania i nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, mężczyzna stale mieszkał z rodziną. Teraz spędzi trzy miesiące w areszcie.

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji wszystkim bliskim kobietom - mamie, siostrze, dziewczynie czy koleżance, warto wysłać życzenia z okazji ich święta. Zobacz galerie propozycji na piękne kartki z życzeniami z okazji Dnia Kobiet!

Ćwiczenia przeciwpożarowe to ważny element dbania o bezpieczeństwo. Tym razem odbyły się one w szpitalu w Szamotułach. Dzięki tego typu inicjatywom, placówka jest przygotowana na ewentualne niebezpieczeństwa, co może pomóc w lepszej koordynacji i udzieleniu niezbędnej pomocy pacjentom i pracownikom w sytuacji zagrożenia.

Młodzież z salonu fryzjerskiego Tomasza Draba, Mistrza Świata, Europy i Polski we fryzjerstwie, brała udział w konkurencji pod tytułem Junior męski podczas Mistrzostw Polski, które odbywały się w Poznaniu.