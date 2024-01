Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Szamotułach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wieczorem, 12 stycznia, policjanci szamotulskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Szczepankowie. Kierowca samochodu, próbując ominąć zwierzynę leśną, uderzył w drzewo, a następnie w przydrożną barierę, utrudniając przejazd jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi.

Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach zainaugurował sezon studniówkowy w powiecie szamotulskich! Uroczysty bal odbył się w Pałacu Jaśminowym w Batorowie. W ten roztańczony wieczór, uczniowie technikum rozpoczęli odliczanie symbolicznych 100 dni do egzaminu dojrzałości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek, 12 stycznia o godzinie 16:30 doszło do tragicznego wypadku pomiędzy miejscowościami Dąbrówka Leśna, a Lipa pod Obornikami Wielkopolskimi. W zderzeniu brały udział 2 samochody. Dwie osoby nie żyją.

W czwartek, 11 stycznia służby ratunkowe otrzymały wezwanie do zdarzenia drogowego, które miało miejsce pod Chojnem, w gminie Wronki. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowy, w wyniku czego dwóch poszkodowanych przewieziono do szpitala.

W środę, 10 stycznia, pożegnano śp. mł. bryg. w st. spocz. Leszka Nawrockiego. Emerytowany funkcjonariusz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w Obrzycku odszedł na wieczną służbę.

Szamotulanie zapobiegli tragedii, która mogła przytrafić się bezdomnemu mężczyźnie koczującemu w nieocieplanej, starej przyczepie campingowej na terenie gminy. Dzięki interwencji Straży Miejskiej mężczyzna został przetransportowany w bezpieczne miejsce.