Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę, 6 stycznia Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Szamotuł z udziałem tłumu mieszkańców, podążających za przybyłymi do miasta królami. Uroczystość rozpoczęła się na Rynku, następnie orszak przemaszerował do szamotulskiej bazyliki. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!

Na początku grudnia ubiegłego roku pojawiła się informacja o wprowadzeniu pierwszej partii 23 hybrydowych autobusów w centralnej i zachodniej Wielkopolsce, co stanowić miało krok w stronę ekologicznego transportu publicznego. We wtorek, 2 stycznia zapowiadany autobus pojawił się w Dusznikach.

Już 28 stycznia wszyscy miłośnicy biegania będą mieli szanse by charytatywnie wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, biorąc udział w trzeciej edycji Siema Szamotuły Run. Rozpoczęły się zapisy!

Szukasz pomysłu na sycący obiad dla całej rodziny? Proponuję sprawdzony przepis na rewelacyjną zapiekankę gyros z ryżem i kurczakiem. To łatwa do przygotowania potrawa z piekarnika, która zaskakuje wyrazistym, pysznym smakiem. To idealny przepis dla fanów kanapki gyros lub sałatki gyros. Wyjątkowy smak zapiekanki to zasługa rewelacyjnego sosu i przypraw. Wypróbuj przepis na zapiekankę z kurczakiem.