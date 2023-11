Barwy Kobiecości ponownie w Hotelu Maraton! Inspirujące spotkanie kobiet z powiatu szamotulskiego

Barwy Kobiecości to spotkanie, dedykowane kobietom pragnącym inspirować, które ma na celu ukazanie siły i determinacji aktywnych kobiet działających na terenie powiatu szamotulskiego. Warsztaty i wykłady obejmujące obszary wizażu, dietetyki, zdrowego trybu życia, masażu, zabiegów kosmetycznych oraz działań lokalnych wzbogaciły program tegorocznego wydarzenia.

Kobiety i kolor mają moc!

Kobiety z powiatu szamotulskiego spotkały się na Barwach Kobiecości

Wstęp na wydarzenie był wolny. Chociaż wydarzenie co roku cieszy się zainteresowaniem, w tym roku frekwencja uczestniczek zaskoczyła organizatorów. Kobiety z powiatu licznie przybyły na wydarzenie, by dzielić się swoimi pasjami, osiągnięciami, spędzić czas wśród przedsiębiorczych kobiet i zainspirować się do dalszego działania.

Organizatorzy, czyli Starostwo Powiatowe, Szamotulski Ośrodek Kultury, Lepsze Szamotuły oraz Kolorki Kapłonki, wspólnie stworzyli wyjątkową przestrzeń dla kobiet. To wydarzenie nie tylko celebrowało siłę kobiet, ale również budowało wspólnotę i wspierało lokalną społeczność.