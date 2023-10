Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły dołącza do Akademii Klimatycznej. Projekt Biblioteki dla klimatu

Głównym celem Akademii Klimatycznej, do której została przyjęta Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły, jest budowanie silnych i odpornych na kryzysy społeczności lokalnych, rozwijanie świadomości klimatycznej i promowanie najskuteczniejszych działań proklimatycznych. W projekcie uczestniczą bibliotekarze i bibliotekarki.

Zjazd bibliotekarzy i bibliotekarek w Warszawie w ramach Akademii Klimatycznej

Pierwsze kroki w ramach tego projektu już zostały podjęte. W dniach 9-10 października bieżącego roku bibliotekarze z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły uczestniczyli w zjeździe stacjonarnym w Warszawie, wraz z przedstawicielkami dziewięciu innych bibliotek. Wydarzenie to było okazją do zdobycia cennej wiedzy i kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć związanych z klimatem w bibliotece.

Pierwszego dnia zjazdu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami raportu badawczego, co pozwoliło im lepiej zrozumieć wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Dodatkowo, odbył się spacer klimatyczny z Filipem Springerem oraz wykład dr Aleksandry Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej. Drugi dzień zjazdu był poświęcony warsztatom prowadzonym przez Henryka Stawickiego i Justynę Turk z Change Pilots. Podczas tych warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać konkretne metody i narzędzia, które pomogą im zrealizować projekty związane z klimatem.