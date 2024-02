Luty w Szamotułach: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Szamotułach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd stycznia 2024 w Szamotułach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach coś się szykuje! Potajemne telefony, nieznane osoby, wiadomości od niejakiego Adasia M... Przed uczniami wiele zagadek do rozwiązania. Rąbka tej tajemnicy uchyliło dzisiejsze spotkanie w Muzeum Zamku Górków, do którego dołączył Adam Mickiewicz we własnej osobie!