Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ochotnicy z Pniew często są wysyłani do zdarzeń drogowych, wszak miasto leży przy dość ruchliwych odcinkach dróg krajowych nr 92 i 24, jak i przy równie mocno uczęszczanych odcinkach wojewódzkich.

We wtorek 22 sierpnia poseł Marta Kubiak i starosta szamotulski Beata Hanyżak zapoznały się z efektami modernizacji elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, w ramach której udało się osiągnąć oszczędność na energii na poziomie aż 99,76%!

Do Wielkopolski nadciągają burze! Tak wynika z ostrzeżenia, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według ekspertów w najbliższych godzinach może być niebezpiecznie.

25 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie Wystawy z okazji 85. rocznicy przyjazdu do Dusznik Stanisława Mikołajczyka oraz 130-lecia istnienia Kółka Rolniczego. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców Dusznik!

Myślisz o własnym domu i sądzisz, że nie stać się na jego zakup? Okazuje się, że na popularnym serwisie ogłoszeniowym otodom.pl można znaleźć nieruchomości w Wielkopolsce nawet za mniej niż 140 tysięcy złotych. Przygotowaliśmy zestawienie domów, które mogą być także i twoje. Wśród nich nie brakuje obiektów do remontu, takich w jego trakcie przebudowy. Część z nich posiada całkiem spore działki, które mogą stać się bajecznymi ogrodami.

Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu mieszkańcowi gminy Wronki. Mężczyzna podszywał się pod kobietę na portalach społecznościowych. Co więcej, wykorzystywał do tego wizerunek kobiet i umawiał z nią spotkania… do jej domu i pracy!