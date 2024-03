Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Szamotuł, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiana czasu z zimowego na letni 2024. Kiedy przestawiamy zegarki?”?

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiana czasu z zimowego na letni 2024. Kiedy przestawiamy zegarki? Kwestia letniej i zimowej zmiany czasu to przedmiot sporu, który trwa już od dawna. W tym roku zmiana czasu zbiega się z weekendem świątecznym. Zegarki przestawimy w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną, czyli z 30 na 31 marca. 📢 Wielkanoc 2024. Piękne kartki z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. Wyślij je bliskim! Święta Wielkanocne to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o swoich najbliższych i życzyć im tego, co najlepsze. Z tego względu przygotowaliśmy piękne kartki z życzeniami wielkanocnymi, które z pewnością sprawią radość rodzinie, bliższym i dalszym przyjaciołom, znajomym oraz kolegom i koleżankom z pracy czy szkoły. Zobacz galerię pięknych kartek wielkanocnych!

📢 X Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród” we Wronkach! Zobacz zdjęcia z tego kolorowego wydarzenia Ponad 200 młodych artystów zaprezentowało swój talent sceniczny podczas jubileuszowego X Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród”! Wydarzenie odbyło się w środę, 27 marca. Artystyczne wizje wypełniły salę Kinoteatru „Gwiazda” w Nowej Wsi.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolizja drogowa na trasie Szamotuły - Pniewy. Zderzyły się dwa samochody Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach poinformowali o kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Dęborzyce na trasie Szamotuły - Pniewy. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

📢 Piotr Michalak - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dla mnie nigdy nie było rzeczy niemożliwych" Wybory coraz bliżej. Z tego względu, warto zapoznać się z kandydatami ubiegającymi się o stanowisko burmistrza Szamotuł. Jednym z nich jest Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, który opowiedział o sobie oraz planach wobec Miasta i Gminy Szamotuły. 📢 Pomagała chorym siostrzeńcom przez 50 lat, teraz każą jej się wynieść z domu. Pani Lucyna przekonała się czym jest niesprawiedliwość losu Słupecka mafia okradła nas z 50 lat życia i pieniędzy, za 50 lat opieki nad chorymi dziećmi dzisiaj na ulicę – baner z takim napisem widnieje przed jednym z domów przy ul. Żeromskiego w Słupcy. Do 31 marca obecnego roku dom należał do rodziny pani Lucyny, który owy baner wywiesiła na płocie. Wraz z końcem miesiąca musi ona oddać kluczę do budynku, w który przez ostatnie pół wieku wkładała pieniądze i przede wszystkim swoje zdrowie, gdy opiekowała się zamieszkałymi tam siostrzeńcami z niepełnosprawnościami. Nieruchomość niedługo przejmą opiekunowie prawni dwóch siostrzeńców - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, gdyż ze względu na ubezwłasnowolnienie spadkobierców mają takie prawo. Pani Lucyna nie godzi się z taką koleją rzeczy i chce, aby dom został w rodzinie, by chociaż na święta jej siostrzeńcy mogli wrócić do miejsca, w którym się wychowali. Na samym początku należy zaznaczyć, że choć wszystko wydaje się niesprawiedliwie, to jest zgodne z prawem.

📢 Złote Gody w Ostrorogu. Te małżeństwa są ze sobą ponad 50 lat! Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek, 22 marca, Urząd Miasta i Gminy Ostroróg gościł wyjątkowych jubilatów - pary, które w ubiegłym roku świętowały swoje Złote Gody, czyli aż 50 lat wspólnego życia małżeńskiego! To wyjątkowe spotkanie było okazją do uhonorowania tych zasłużonych małżeństw oraz docenienia lat ich wspólnej drogi. Zobacz zdjęcia z uroczystości!

📢 Nadchodzą Święta Wielkanocne, na drodze zwiększy się ruch. Szamotulscy policjaci apelują: "Na drodze pamiętaj o ostrożności!". Nadchodzą Święta Wielkanocne, co wiąże się możliwym wzmożonym ruchem pojazdów. Mając to na względzie, szamotulscy policjanci apelują do kierujących oraz pieszych o rozwagę i zachowanie ostrożności na drogach. Policjanci prowadzą także działania dotyczące przestrzegania przepisów dotyczących jazdy z dozwoloną prędkością.

📢 Działo się w Kaźmierzu! Marzec pełen wyjątkowych spotkań i wydarzeń kulturalnych W marcu mieszkańcy Kaźmierza mieli okazję uczestniczyć w trzech wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych, które wzbogaciły życie społeczności. Zobacz podsumowanie tych ciekawych wydarzeń! 📢 Kolejna interwencja policjantów poza służbą! Policjanci z szamotulskiej drogówki zatrzymali pijanego kierowcę Nocą z soboty na niedzielę, policjanci z szamotulskiej drogówki po raz kolejny udowodnili, że czujność warto zachować nie tylko podczas służby. Zatrzymali kierowcę, który niepewnie i chaotycznie zmieniajał tor jazdy. Okazało się, że był pijany - miał 1,74 promila alkoholu w organizmie.

📢 Ryszard Oszmian - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dużo otrzymałem od Szamotuł. Jestem teraz w stanie się odwdzięczyć" Zbliżające się wybory na burmistrza Szamotuł to doskonała okazja do zapoznania się z kandydatami ubiegającymi się o to stanowisko. Jednym z kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza miasta jest Ryszard Oszmian, który zapowiada nowe podejście do zarządzania oraz rozwój miasta, a także wskazuje na potrzebę zmian w wielu obszarach życia miejskiego.

📢 Wielkanoc 2024. Kiedy i gdzie poświęcimy pokarmy w powiecie szamotulskim? Wielkanoc nadchodzi wielkimi krokami. Sprawdź, gdzie i kiedy odbędzie się święconka w parafiach w Szamotułach, Pniewach i Wronkach! 📢 Najpiękniejsze pisanki i palmy wielkanocne! Zobacz zwycięskie prace uczestników konkursu W miniony weekend odbył się uroczysty finał konkursu na najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną. Prace uczestników można było obejrzeć podczas XX Pokazu Stołów Wielkanocnych w Szamotułach. Zobacz kreatywne pomysły na piękne pisanki i palmy! 📢 Inspiracje na Wielkanoc. Pomysły na potrawy i dekoracje prosto z szamotulskiego Pokazu Stołów Wielkanocnych! W oczekiwaniu na nadchodzące święta, uczestnicy XX Pokazu Stołów Wielkanocnych w Szamotułach mieli okazję podziwiać prezentacje pięknych stołów wielkanocnych przygotowanych przez mieszkańców wiosek gminy Szamotuły. Jednak nic straconego! Kolorowe pisanki, tradycyjne potrawy i wyjątkowe dekoracje zachowaliśmy na fotografiach, które znajdują się w galerii. Zobacz i zainspiruj się!

📢 Złodziej motocykla szybko zatrzymany przez dzielnicowych z Wronek. 20-latkowi grozi do 10 lat więzienia Dzielnicowi z Wronek, dzięki szybkiej interwencji, zatrzymali podejrzanego o włamanie do garażu oraz kradzież motocykla WSK. Pojazd wrócił do rąk właściciela jeszcze tego samego dnia. 20-letniemu złodziejowi grozi nawet do 10 lat więzienia.

📢 11-latek nagrał piosenkę o zmarłym wujku. Premiera odbyła się w rocznicę jego śmierci. Antena z Obornik miałby dziś 28 lat! We wtorek, 26 marca na znanym portalu YouTube pojawił się utwór, którego autorem jest 11-latek z powiatu obornickiego. Upamiętnił on tragicznie zmarłego wujka, który 3 lata temu zmarł, po kilkudniowej walce o życie w szpitalu w Pile. Do dziś rodzina nie wie, co wydarzyło się wieczoru, kiedy doznał obrażeń, które okazały się być śmiertelne.

📢 Policjanci spotkali się z mieszkańcami Wronek. Debata społeczna o bezpieczeństwie seniorów We Wronkach odbyła się ważna debata dotycząca bezpieczeństwa seniorów, która zgromadziła liczne grono mieszkańców zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie było okazją do dialogu i wymiany poglądów na temat zapewnienia bezpieczeństwa starszym osobom, a także zgłoszenia policjantom obaw oraz zwrócenie uwagi na istotne dla mieszkańców problemy.

