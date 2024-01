Siostra Genowefa Zaworska najstarszą mieszkanką gminy Pniewy! Obchodziła 105. urodziny

Dołączyła do zakonu sióstr urszulanek w Pniewach

Urodzona 6 stycznia 1919 roku w Krzykosach k/Środy Wielkopolskiej, siostra Genowefa była dziesiątym dzieckiem w rodzinie trzynaściorga rodzeństwa. Posługa na probostwie parafii św. Wawrzyńca trwała od 1980 do 1998 roku, podczas proboszcza ks. Mariana Maciejewskiego. Genowefa Zaworska czuje się pniewianką, bo to właśnie w Pniewach spędziła większość swojego życia. Początki zakonnego życia siostry Genowefy sięgają 1949 roku, kiedy przybyła do Pniew i skierowała swoje kroki do zakonu sióstr urszulanek, by po sześciu latach złożyć śluby wieczyste. W latach 1959-63 służyła w Miłkowie w ówczesnym województwie kieleckim, a w latach 1966-80 pracowała w Sokolnikach, Łagowie i w Poznaniu. Od 1980 roku przebywa nieprzerwanie w Pniewach.