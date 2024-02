Straciła panowanie nad kierownicą, samochód dachował w rowie. Kolizja drogowa w gminie Wronki Natalia Nowotna

Na trasie Rzecin - Jasionna w gminie Wronki doszło do kolizji drogowej. Kierująca samochodem nie dostosowała prędkości do warunków, jakie panowały na drodze, przez co straciła panowanie nad kierownicą. Pojazd dachował w rowie, a poszkodowane kobiety zostały przewiezione do szpitala.