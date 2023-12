Szamotuły scenerią do teledysku! Muzyk Piotr Wilczek opowiedział o procesie tworzenia i wyborze miasta

Chociaż muzyk Piotr Wilczek nie jest bezpośrednio związany z miastem, Szamotuły od razu przyciągnęły jego uwagę. Jak się okazało, sceneria miasta spełniała wszystkie kryteria, jakich oczekiwano do realizacji teledysku do piosenki „Koniec dnia”, który swoją premierę miał 10 grudnia.

Miasto wykazało się wspierającą postawą wobec artysty i twórców klipu. Jak sam wspomina, współpraca z instytucjami była wręcz bezproblemowa.

Przed zdjęciami do teledysku Cezary rozmawiał z Panem Rafałem Stachowiakiem, szefem Biura Promocji Miasta i Gminy Szamotuły. Dostaliśmy pozwolenie na realizację teledysku, co wiązało się z kilkugodzinnym rozstawieniem sprzętu na rogu ulic Sukienniczej i Krótkiej. Trochę utrudniało to poruszanie s pieszym, ale na szczęście nie jest to bardzo uczęszczane miejsce. Dodatkowo o naszych działaniach poinformowana była straż miejska. Cieszyła nas również łatwość współpracy z Urzędem - dodaje.