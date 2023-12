Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Szamotuły, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Wronieccy policjanci wszczęli postępowanie w sprawie 26-letniej mieszkanki gminy Wronki, będącej właścicielką agencji pocztowej. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące przywłaszczenia pieniędzy klientów. Może jej grozić do do 3 lat więzienia.

Kawa, sok z czarnego bzu, imbir i miód. Te zaskakujące składniki są bazą najpopularniejszych drinków mijającego roku. Nie musisz iść do baru ani posiadać specjalnych zdolności. Bez problemu przygotujesz je w domu.

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61", ...

Świąteczny weekend był intensywnym okresem dla miejscowych policjantów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców na terenie powiatu szamotulskiego. Od soboty 23 grudnia do wtorku 26 grudnia funkcjonariusze otrzymali około 100 zgłoszeń związanych z bieżącymi wydarzeniami.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich

Od niedawna przy bulwarze we Wronkach działa teren rekreacyjny, dostępny dla mieszkańców. Niestety, podniesienie się wody w Warcie spowodowało podtopienia nowo powstałego terenu, tym samym ograniczając możliwość korzystania z jego przestrzeni. Gmina Wronki poinformowała o tymczasowym jego zamknięciu.

Subaru Forester to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają auta radzącego sobie w terenie, bezpiecznego, przestronnego i wygodnego. Nie ma tu zbyt wielu nowoczesnych gadżetów czy modnych dodatków, ale stały napęd na cztery koła, świetne prowadzenie i pewność, że auto poradzi sobie nawet w trudniejszych warunkach drogowych i pogodowych sprawia, że to solidna propozycja dla rodzin i osób aktywnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przekazało radosną wiadomość w kwestii rodzicielstwa zastępczego w powiecie Szamotulskim. W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste podpisanie umowy z nową rodziną zastępczą zawodową.

Policjanci z Wronek, we współpracy z Nadleśnictwem Wronki zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił części samochodu do lasu, tym samym doprowadzając do jego zanieczyszczenia.

Składka zdrowotna w 2024 r. będzie wyższa. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od formy opodatkowania. Nawet osoby rozliczające się na zasadach ogólnych nie będą mogły odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej ZUS od podatku. Ile zapłaci podatnik?

Brytyjski dziennik "The Guardian" przygotował listę 500 najbogatszych ludzi na świecie. W tym prestiżowym zestawieniu znalazło się miejsce dla jedynego Polaka. Tomasz Biernacki, właściciel sieci sklepów Dino zgromadził prawdziwą fortunę!