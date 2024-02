Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zobacz galerię zdjęć par z powiatu szamotulskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

Policjanci z szamotulskiej drogówki, we współpracy z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei, przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie okolicznych przejazdów kolejowych. Funkcjonariusze zwracali uwagę na wykroczenia popełniane na drogach przy przejazdach kolejowych - jak się okazuje, większość szamotulan nie łamie przepisów!

Złoty medal podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Toruniu zdobył Piotr Lisek - tyczkarz pochodzący z powiatu szamotulskiego, a dokładniej z Dusznik. Obecnie sportowiec przygotowuje się do mistrzostw świata, w których wystartuje już 1 marca w Szkocji!

Dwaj mieszkańcy Szamotuł odpowiedzą przed Sądem za serię kradzieży sklepowych, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Zatrzymani mężczyźni, w wieku 25 i 24 lat, usłyszeli zarzuty za swoje czyny. Grozi im kara do 5 lat więzienia.

Zdarzenie, do którego doszło rankiem, 21 lutego, zaniepokoiło mieszkańców Wronek. Na terenie jednego z wronieckich zakładów doszło do rozszczelnienia zbiornika z nieznaną substancją. W działaniach ratowniczych, trwających ponad 10 godzin, brało udział 37 strażaków.

Familijne wyjście z rodziną, romantyczna randka, a może samotny wieczór? Szamotulskie Kino Halszka przedstawia ciekawe propozycje na każdą okazję. W najbliższym czasie, poza premierami filmowymi, zaplanowano także wiele wydarzeń kulturalnych. Sprawdź, co nowego w kinie!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. poinformował o tymczasowym zamknięciu szamotulskiej pływalni. Przerwa techniczna spowodowana jest z wymianą centrali wentylacyjnej oraz montażem nowego pieca gazowego. Sprawdź, w jakich dniach basen będzie zamknięty!

18 lutego, miłośnicy strzelectwa z Szamotuł i okolic rywalizowali podczas X edycji Zawodów Zimowy Karabin Centralnego Zapłonu, zorganizowanych przez Klub Strzelecki Tarcza Szamotuły. Uczestnicy zmierzyli się w trzech przygotowanych konkurencjach.

We Wronkach doszło do kolejnego zatrzymania w związku z handlem narkotykami. 30-latkowi, który posiadał ponad 256 gramów nielegalnych substancji może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie trwa, a wronieccy kryminalni pracują nad zebraniem dalszych materiałów dowodowych.