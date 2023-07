Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Szamotuł, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niebezpieczna środa na szamotulskich drogach. Dwa zdarzenia”?

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niebezpieczna środa na szamotulskich drogach. Dwa zdarzenia Dwie osoby poszkodowane, które trafiły do szpitala, to bilans dwóch środowych wypadków, do których doszło na terenie gminy Szamotuły. Do pierwszego z nich doszło w Kąsinowie, do drugiego w Lipnicy. 📢 Infekcja u kotów – co robić? Szamotulski Sanepid apeluje do właścicieli Szamotulska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna przekazała komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z niebezpieczną w ostatnich tygodniach infekcją u kotów. 📢 Ponad 6 milionów złotych od rządu na zabytki w powiecie szamotulskim W piątek Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił listę rankingową samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kilka milionów trafiło na teren powiatu szamotulskiego.

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadki śmiertelne w Wielkopolsce. Wakacyjne statystyki policji. Powstała specjalna mapa Od początku wakacji na wielkopolskich drogach doszło już do 9 śmiertelnych wypadków, które pociągnęły za sobą w sumie 10 ofiar. Skalę oraz częstotliwość tych tragicznych zdarzeń prezentuje na bieżąco aktualizowana policyjna mapa. Ku przestrodze publikujemy zdjęcia i opisy wypadków z Wielkopolski oraz przyłączamy się do apelu policji – na drogach bądźmy odpowiedzialni i zachowajmy szczególną ostrożność!

📢 Zatrzymali go za wandalizm, a posiadał też narkotyki Policjanci z Pniew zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie m. in. dwóch samochodów. Dodatkowo, przy mężczyźnie mundurowi znaleźli narkotyki. 24-latek usłyszał zarzuty. Grozić mu może kara więzienia.

📢 Szamotulscy policjanci zapraszają – już w niedzielę obchody Święta Policji W najbliższą niedzielę 16 lipca w Szamotułach odbędą się obchody z okazji zbliżającego się Święta Policji. Oprócz uroczystego apelu, dostępne też będą atrakcje dla dzieci oraz wystawa dla miłośników historii. 📢 Nowi funkcjonariusze w szeregach wielkopolskiej policji. Ślubowanie złożyło 55 policjantek i policjantów Szeregi wielkopolskiej policji zasili 55 nowych policjantek i policjantów. Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się w piątek, 7 lipca, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 📢 Nowy sprzęt oraz potrzebne usprawnienia w szamotulskim szpitalu W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, o dofinansowaniu, jakie otrzymał szamotulski szpital. Mowa tu o kwocie ponad 1,6 miliona złotych. Dziś już wiemy, na co dokładnie środki zostaną przeznaczone. Ponadto podkreślić również warto, że w SP ZOZ trwa modernizacja pomieszczeń.

📢 100 lat Marianny Ratajczak z Pniew – jest czwartą taką mieszkanką w gminie Władze gminy chwalą się kolejną mieszkanką, która wstąpiła do „klubu 100”. Pani Marianna Ratajczak, to obecnie czwarta żyjąca, ponad 100-letnia mieszkanka gminy, która zarazem znajduje się wśród 19 mieszkańców, którzy to ukończyli 95 rok życia. 📢 Wycieczka do Warszawy w ramach programu "Poznaj Polskę" Uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach - z klas 1G1 i 2B uczestniczyli w wycieczce do Warszawy współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. 📢 Pniewscy seniorzy oficjalnie powitali lato 2023 W czwartkowe popołudnie 6 lipca w parku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, w nowo wybudowanej altance- po raz pierwszy - spotkali się seniorzy na oficjalnym powitaniu tegorocznego lata.

📢 Kolorowe dmuchańce bardzo ucieszyły dzieci w Dusznikach Trwa wakacyjna akcja zorganizowana przez Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. Kolejną atrakcją, jaką przygotowano dla młodych uczestników były dmuchańce.

📢 Powiat szamotulski. Zaczęły się żniwa, zaczęły się pożary Zaczęły się letnie zbiory w naszym regionie. Rolnicy w wielu miejscach rozpoczęli żniwa. Niestety w ostatnich latach podczas prac polowych dochodziło do groźnych pożarów. Także tegoroczny sezon żniwny zaczął się groźnie. 📢 OSP Piotrowo świętuje 90-lecie powstania jednostki Już w najbliższą sobotę 15 lipca w Piotrowie, w gminie Obrzycko wielkie świętowanie. Wszystko za sprawą miejscowych ochotników, którzy tego dnia obchodzić będą 90-lecie powstania swojej jednostki.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN