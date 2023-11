Przegląd tygodnia z 19.11.2023 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 12.11 do 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Spotkaniom z rodziną i przyjaciółmi często towarzyszą obfite posiłki. Po smacznym obiedzie czy kolacji wiele osób kładzie się, żeby „jedzenie się dobrze ułożyło” albo „sadełko się zawiązało”. To, co teoretycznie ma nam pomagać, może być przyczyną przykrych dolegliwości. Dowiedz się, czym jest „cichy refluks” i skąd się bierze.

Wrażanie robią już same podziemia bazyliki mniejszej w Górce Klasztornej w północnej Wielkopolsce oraz ich XVII wieczne mury. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy podejdzie się do gablot, półek czy stojaków i zobaczy różności z bardzo odległych zakątków świata.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje taki dodatek do codziennych stylizacji, który nie tylko doda uroku, ale także zapewni bezpieczeństwo na co dzień? Na taką potrzebę odpowiedział Urząd Miasta i Gminy, we współpracy ze Strażą Miejską z Szamotuł. Trwa akcja obdarowywania mieszkańców odblaskami, które stanowią nie tylko ciekawy akcent ubioru, ale także praktyczny element, który może uratować zdrowie, a nawet życie.

Gmina Kaźmierz położona jest w powiecie szamotulskim, około 25 km od stolicy Wielkopolski. Atrakcyjne położenie sprawia, że systematycznie rośnie liczba mieszkańców tak w samym Kaźmierzu, jak i całej gminie. Co jeszcze ich tam przyciąga, a co stanowi magnes także dla turystów?

Jesień to okres, kiedy dzikie zwierzęta częściej pojawiają się na drogach. Policjanci apelują do kierowców o szczególną uwagę na drogach przebiegających przez pola i kompleksy leśne. Zderzenie auta z łosiem czy jeleniem może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Jak co miesiąc, Powiat Szamotulski wyróżnił wyjątkową fotografię, która będzie zdobić portal społecznościowy powiatu aż do grudnia. Tym razem wyłoniono dwie zwycięskie fotografie miesiąca listopada. Zobacz, kto wykonał te majestatyczne zdjęcia!

Wtorek 14 listopada negatywnie zapisał się w statystykach służb ratunkowych w powiecie szamotulskim. W krótkim czasie doszło do trzech wypadków. O tym, w którym udział brała ciężarówka na K92, już pisaliśmy. Około południa doszło do dwóch kolejnych.

W niedzielę, 12 listopada, Kino Halszka wypełniło się dźwiękami pieśni patriotycznych i historycznych brzmień, podczas koncertu „Wojenka, wojenka” w wykonaniu zespołu Retro Boys and Band. Wydarzenie było nie tylko pokazem umiejętności utalentowanych artystów, ale również zaproszeniem do wspólnego odśpiewania pieśni, aby w ten sposób uczcić Święto Niepodległości.

Już dzień wcześniej, 10 listopada, w powiecie szamotulskim rozpoczęto obchody z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenia trwały aż do 12 listopada, tym samym tworząc możliwość trwania w duchu patriotyzmu przez cały weekend. Tak świętowano w Szamotułach, Wronkach, Pniewach i Kaźmierzu!

11 listopada był dla uczestników Strzelania Niepodległościowego w Piotrkówku nie tylko powodem do świętowania, ale także okazją do rywalizacji i spędzenia czasu wśród miłośników strzelectwa. W programie wydarzenia znalazło się wiele ciekawych konkurencji, co przyciągnęło sporo chętnych do uczestnictwa. Na strzelaniu pojawiło się 115 osób, spośród których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach zawodów.