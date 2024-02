Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Szamotuły, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Obowiązkowe zadania domowe znikną ze szkół podstawowych. Jednak są placówki, dla których brak prac domowych to codzienność od wielu lat. Jedną z nich jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie, gdzie kilka lat temu zrezygnowano z zadawania codziennych zadań domowych.

Członkinie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego spotkały się po raz czwarty, by po raz kolejny inspirować i dzielić się wzajemnie swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem. Tym razem spotkanie odbyło się na siłowni STEL Gym & fitness w Szamotułach, gdzie trenerka personalne Agnieszka Stelmaszyk podzieliła się z klubem swoją wiedzą o zdrowiu i treningu.

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach rozpoczęli odliczanie symbolicznych stu dni to egzaminu maturalnego podczas studniówki, która odbyła się w piątek, 2 lutego. Zobacz zdjęcia!

17-letni mieszkaniec gminy Duszniki odpowie za grożenie kasjerowi przedmiotem przypominającym broń. Zrobił to "dla żartu" będąc w sklepie z grupą znajomych. Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania dokonania rozboju, za co odpowie przed sądem.

O takiej lekcji historii marzy każdy uczeń! Dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach miały okazję dowiedzieć się więcej o patronie szkoły, Adamie Mickiewiczu, na swojej pierwszej lekcji historii. Wszystko to w ramach projektu "Tacy, jak Adaś", który intensywnie działa w szkole od kilku dni. W podziękowaniu za lekcję uczniowie zatańczyli także poloneza!

Gmina miejsko-wiejska Pniewy została wyróżniona w Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego, zdobywając zaszczytne miano Lidera Powiatu Szamotulskiego. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie 16 wskaźników, podkreślając efektywność działań gminy w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Z głębokim żalem i smutkiem OSP Wartosław poinformowało o śmierci druha Józefa Danielczaka, będącego strażakiem o najdłuższym stażu w stowarzyszeniu.

Miasto Obrzycko poinformowało o zmianach, jakie nastąpią w organizacji ruchu na ulicach miasta. Jesteś kierowcą? Sprawdź, co się zmieni.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach coś się szykuje! Potajemne telefony, nieznane osoby, wiadomości od niejakiego Adasia M... Przed uczniami wiele zagadek do rozwiązania. Rąbka tej tajemnicy uchyliło dzisiejsze spotkanie w Muzeum Zamku Górków, do którego dołączył Adam Mickiewicz we własnej osobie!