Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Szamotułach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Okres wakacyjny, to nie tylko tłumy nad jeziorami, czy innymi akwenami wodnymi, to także częstsze wyprawy do lasu na spacery. Niestety zdarza się, że w lesie można się zgubić, stracić orientację, a wtedy pojawia się problem.

Władze Gminy Szamotuły właśnie pochwaliły się rozpoczęciem wielomilionowej inwestycji, jak przede wszystkim przysłuży się najmłodszym mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości oraz ich rodzicom, czy opiekunom. Ruszyła bowiem budowa przedszkola!

Na sali sportowej w Dusznikach odbył się Maraton Fitness. Ponad dwie godziny ćwiczeń, które przygotowały dla uczestników spotkania prowadzące trening Aleksandra Werner i Agnieszka Liszkowska Hała, pozwoliły na spalenie mnóstwa kalorii w świetnej atmosferze.