Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szamotułach?

Nowy tydzień zaczął się na drogach powiatu szamotulskiego od niebezpiecznego wypadku. W poniedziałek 28 sierpnia po godzinie 12.30 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Na Placu Targowym świętowali wronieccy seniorzy oraz ich goście spoza gminy. Była to pierwsza tego typu inicjatywa we Wronkach i była bardzo udana.

Ochotnicy z Pniew często są wysyłani do zdarzeń drogowych, wszak miasto leży przy dość ruchliwych odcinkach dróg krajowych nr 92 i 24, jak i przy równie mocno uczęszczanych odcinkach wojewódzkich.

25 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie Wystawy z okazji 85. rocznicy przyjazdu do Dusznik Stanisława Mikołajczyka oraz 130-lecia istnienia Kółka Rolniczego. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców Dusznik!

We wtorek 22 sierpnia poseł Marta Kubiak i starosta szamotulski Beata Hanyżak zapoznały się z efektami modernizacji elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, w ramach której udało się osiągnąć oszczędność na energii na poziomie aż 99,76%!

Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu mieszkańcowi gminy Wronki. Mężczyzna podszywał się pod kobietę na portalach społecznościowych. Co więcej, wykorzystywał do tego wizerunek kobiet i umawiał z nią spotkania… do jej domu i pracy!