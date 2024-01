Styczeń 2024 w Szamotułach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

etui smart s view wallet cover do galaxy a33 5g wy...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Szamotuł. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci z Wronek, we współpracy z Nadleśnictwem Wronki zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił części samochodu do lasu, tym samym doprowadzając do jego zanieczyszczenia.

Brytyjski dziennik "The Guardian" przygotował listę 500 najbogatszych ludzi na świecie. W tym prestiżowym zestawieniu znalazło się miejsce dla jedynego Polaka. Tomasz Biernacki, właściciel sieci sklepów Dino zgromadził prawdziwą fortunę!

Święta to czas radości i wspólnego świętowania w gronie najbliższych. Niestety, życie stawia czasem trudności, z którymi mierzyć muszą się nawet najmłodsi. Aby wesprzeć małych pacjentów, spędzających okres świąteczny w szamotulskim szpitalu, oddział dziecięcy odwiedził Szalony Mikołaj, wraz z tygrysem Diego i trenerami z Akademii Piłkarskiej Reissa.