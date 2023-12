Grudzień 2023 w Szamotułach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Pałac w Oporowie, rozbudowany z dawnego dworu, jako jedyny tego typu obiekt w gminie Ostroróg przetrwał czas wojny. Niestety, o pozostałych dawnych pałacach w gminie nie można powiedzieć tego samego. Chociaż stan budynku pozostawia wiele do życzenia, Pałac Kwileckich w Oporowie wciąż zachwyca.

W ramach programu "Szatnia na medal" A-klasowy klub sportowy w Kąsinowie uzyskał wsparcie remontu swojej szatni. Inicjatywa, realizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, przyznaje fundusze na modernizację obiektów szatniowych, docierając głównie do wiejskich klubów sportowych oraz niewielkich ośrodków. W środę, 29 listopada odebrano wyremontowane pomieszczenie.

Boże Nutki już od 10 lat w Szamotułach! 19 listopada był dniem, który na zawsze zapisze się w historii zespołu dziecięcego. To właśnie tego dnia, podczas niedzielnej mszy, świętowano jubileuszowe 10 lat istnienia Bożych Nutek, przypominając wspomnienia lat pełnych pasji, uwielbienia i przede wszystkim muzyki.

Szamotulskie Dyktando za nami! Do tegorocznej edycji wydarzenia, które miało miejsce w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły w sobotę, 25 listopada, przystąpiło blisko czterdziestu uczestników! Szamotulanie, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, spróbowali swoich sił w ortografii, podejmując się napisania dyktanda.

To był najbardziej oczekiwany koncert tej jesieni! Bilety na koncert zespołu Universe wyprzedały się w mgnieniu oka, już po ogłoszeniu listy Jesiennych Koncertów SZOK. Niestety, wielu fanom zespołu nie udało się dotrzeć na koncert ze względu na sezon chorobowy oraz trudne warunki pogodowe.

W niedzielę, 26 listopada w Hotelu Maraton ponownie odbyło się wyjątkowo inspirujące wydarzenie. Barwy Kobiecości to projekt, stworzony przez Kobiety dla Kobiet, który oferuje aktywnym kobietom z powiatu szamotulskiego przestrzeń na podzielenie się lokalnymi działalnościami. Tegorocznym motywem przewodnim była Kobieta WAMP, czyli podkreślenie seksapilu i tajemniczości.

W nieco ponad godzinę strażacy dwukrotnie byli wysyłani do pożarów. Do pierwszego zdarzenia doszło w Pniewach, a do kolejnego w Szamotułach.