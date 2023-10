Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Szamotułach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

14 października to święto wszystkich pracowników oświaty. Obchodzimy wówczas Dzień Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku. Jest okazją do podziękowania nauczycielom za ich trud i prace związaną z przygotowaniem do życia kolejnych pokoleń młodych Polaków, jest też okazją do nagrodzenia tych najlepszych, wyróżniających się.

Wyjątkowo szybko na przestępczą drogę wrócił 28-letni mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Mężczyzna w dniu, w którym opuścił zakład karny, dokonał kradzieży samochodu na terenie powiatu szamotulskiego.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór w miejscowości Gorszewice w gminie Kaźmierz. Po godzinie 21 oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie z poznańskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zdarzeniu drogowym.