Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.03.2024

W piątek, 22 marca, Urząd Miasta i Gminy Ostroróg gościł wyjątkowych jubilatów - pary, które w ubiegłym roku świętowały swoje Złote Gody, czyli aż 50 lat wspólnego życia małżeńskiego! To wyjątkowe spotkanie było okazją do uhonorowania tych zasłużonych małżeństw oraz docenienia lat ich wspólnej drogi. Zobacz zdjęcia z uroczystości!

Nadchodzą Święta Wielkanocne, co wiąże się możliwym wzmożonym ruchem pojazdów. Mając to na względzie, szamotulscy policjanci apelują do kierujących oraz pieszych o rozwagę i zachowanie ostrożności na drogach. Policjanci prowadzą także działania dotyczące przestrzegania przepisów dotyczących jazdy z dozwoloną prędkością.