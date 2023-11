Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Szamotuł, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bezcenny obraz z Szamotuł odnaleziony w Turkmenistanie. Szamotulanin na śladach zaginionego skarbu miasta”?

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bezcenny obraz z Szamotuł odnaleziony w Turkmenistanie. Szamotulanin na śladach zaginionego skarbu miasta Jak podaje Wielkopolska24.info, odnaleziono bezcenny zabytek z Szamotuł, który obecnie czeka na rewindykację. O obrazie Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny z kościoła Św. Stanisława Kostki w Szamotułach i próbach jego odzyskania opowiedział Ryszard Oszmian, który z pomocą znajomych odnalazł obraz w Muzeum w Aszchabadzie. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrorogu. Świąteczny klimat zawitał do miasta już w listopadzie! [GALERIA] Sezon świąteczny w powiecie szamotulskim otwieramy pierwszym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, który odbył się na Rynku w Ostrorogu. Wydarzenie trwa dwa dni i co roku odbywa się jeszcze w listopadzie, tym samym zapoczątkowując serię świątecznych wydarzeń w okolicy. Jarmark przepełniony jest atrakcjami, pokazami i pysznościami.

📢 Tragiczny wypadek na K92 między Bytyniem, a Sękowem W sobotę 25 listopada oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał z poznańskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego powiadomienie o wypadku drogowym.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne świąteczne dekoracje z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki czy KiK. Wybierz najlepsze prezenty na mikołajki. Świąteczne okazje za grosze Świąteczne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie. Znaleźliśmy modne i tanie bożonarodzeniowe ozdoby w sklepach, którymi pięknie przystroimy dom na święta. Zobacz najładniejsze dekoracje na Boże Narodzenie z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki i innych popularnych sieci. Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz bożonarodzeniowe ozdoby, których pozazdroszczą ci znajomi i rodzina.

📢 Sentymentalna wystawa z okresu PRL-u po raz ostatni we Wronkach. Obejrzało ją ponad 1200 osób We Wronkach pożegnano sentymentalną wystawę "Moje własne M3. Sentymentalna podróż do PRL-u", którą miało okazję zobaczyć aż 1200 osób. Finisaż wystawy przebiegł z sukcesem, przyciągając uwagę licznej publiczności. W sobotę, 18 listopada po raz ostatni można było obejrzeć wystawę. 📢 Rywalizacja na sześć i więcej łap! Przypomnijmy emocje tegorocznego Pucharu Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów Cóż to były za emocje! W weekend, 18 i 19 listopada niedaleko Szamotuł ponownie rozegrano Puchar Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów - wydarzenie, na którym nie mogło zabraknąć miłośników psów i sportowej rywalizacji. Impreza zgromadziła utytułowanych maszerów z całego kraju, dając im możliwość na popis niezwykłymi umiejętnościami podczas zawodów. Powróćmy jeszcze na chwilę do tego interesującego wydarzenia, które rozegrało się w Koźlu!

📢 I Ty możesz zapobiegać przemocy! Wyniki konkursu i galeria prac uczestników [GALERIA] W środę, 22 listopada ogłoszono zwycięzców 11. edycji konkursu "I Ty możesz zapobiegać przemocy", organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Szamotułach oraz liczne instytucje współorganizujące. Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zgromadził blisko 200 prac. Zobacz kreatywne pomysły uczestników konkursu! 📢 Pościg za kradzionym Audi przez trzy województwa! Uczestniczyli w nim nasi policjanci Wracamy do tematu. We wtorkowe popołudnie informowaliśmy o pościgu policyjnym, do jakiego doszło na terenie powiatu szamotulskiego oraz międzychodzkiego. Znamy już więcej szczegółów związanych z tymi wydarzeniami. 📢 Umowa podpisana! Na konta szamotulskiego szpitala wpłynie ponad 14 mln zł! We wrześniu informowaliśmy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zostanie wsparty pokaźną dotacją na rozwój lecznicy. W poniedziałek 20 listopada władze szpitala podpisały umowę na przekazanie ponad 14 milionów złotych.

📢 Para Szamotulska tańczy w centrum miasta. Nowa rzeźba stanęła na Rynku w Szamotułach Kilka dni temu, dokładnie 17 listopada, na Rynku w Szamotułach stanęła rzeźba przedstawiająca uroczą tancerkę i przystojnego tancerza. Figura zwana Parą Szamotulską, autorstwa rzeźbiarza Jarosława Kałużyńskiego zdobi serce miasta, budząc zachwyt mieszkańców. Widzieliście już to dzieło? 📢 Na szlakach Niepodległości. Ponad 470 uczestników wzięło udział w szamotulskim XXVII Rajdzie Niepodległościowym W sobotę, 18 listopada ponad 470 uczestników wzięło udział w XXVII Rajdzie Niepodległości zorganizowanym przez szamotulski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tradycyjnie już uczestnicy stawili się na rajdowych szlakach, aby tym samym upamiętnić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. 📢 Bal Klezmera - czyli jak się bawią muzycy, którzy przed laty grywali na potańcówkach w północnej Wielkopolsce Hades, Impuls, Criters, Relax - to nazwy zespołów, które trzy, a nawet cztery dekady temu co weekend bawiły mieszkańców regionu Krajny podczas zabaw tanecznych. Choć muzykom, którzy w nich grali przybyło lat, to jednak nadal chętnie chwytają za instrumenty, a Bal Klezmera to wydarzenie, gdzie znów mogą razem stanąć przed gośćmi zabawy i porwać ich do tańca.

📢 Hala sportowa we Wronkach otwarta! Zobacz, jak wygląda nowoczesny obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach doczekała się nowoczesnej hali sportowej! We wtorek, 21 listopada odbyło uroczyste otwarcie nowoczesnej hali. Obiekt, którego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, ukończono wręcz błyskawicznie, bo już po niespełna 12 miesiącach. Zobacz, jak prezentuje się nowa hala sportowa we Wronkach! 📢 Pościg drogami powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego We wtorkowe popołudnie 21 listopada najpierw policjanci z terenu powiatu szamotulskiego, a także międzychodzkiego zostali zaangażowani do działań związanych z pościgiem.

📢 Dla małej Hani Bartkowiak! Trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację i sprzęt, by pomóc dziewczynce w normalnym funkcjonowaniu! Hania Bartkowiak przyszła na świat ostatniego dnia sierpnia 2019 roku. Był to najpiękniejszy dzień w życiu rodziców Hani, co jeszcze mocniej dał odczuć fakt, że dziewczynka urodziła się zdrowa i otrzymała 10 punktów w skali Apgar. Później świat rodziców się zawalił

📢 Prawdziwa „Bitwa o remizy” dopiero się niestety w Obrzycku zaczyna… Frekwencja 83,24%! Najmniejsza gmina Wielkopolski Miasto Obrzycko po raz kolejny pokazała w czym tkwi jej siła - w jedności mieszkańców i poczuciu wspólnego celu – tak w październiku tego roku cieszono się w Obrzycku. 📢 Wyjątkowy jubileusz wyjątkowej mieszkanki Pniew Od 9 lat Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny w dniu urodzin odwiedza Marię Witkowiak. Szef gminy zaczął, gdy seniorka miała 90 lat. W środę 15 listopada pojawił się u solenizantki w dniu jej 103 urodzin. 📢 Stypendium ADM 2023 dla najlepszych uczniów ZS nr 2 w Szamotułach Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach spotkała się z przedstawicielami firmy ADM Szamotuły Spółka z o.o. - Krystianem Słabym - Dyrektorem Zakładu oraz Pauliną Grzegorzewską - specjalistą do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Nie było to przypadkowe zebranie.

📢 Kolejny pożar w okresie grzewczym. Tym razem w Pniewach Siedem zastępów strażaków z Szamotuł, Pniew, Turowa oraz Psarskiego brało udział w akcji gaśniczej związanej z pożarem kotłowni w jednym z budynków mieszkalnych w Pniewach. 📢 Inwestycja w Pniewach za prawie 10 milionów złotych już gotowa! Władze Pniew nie kryją radości, bo w minionym tygodniu, dokładnie 17 listopada po wielu tygodniach prac budowlanych nastąpił długo wyczekiwany odbiór największej tegorocznej inwestycji drogowej na terenie gminy.

